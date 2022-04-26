Юэн Макгрегор тайно женился на давней подруге

Его избранницей стала актриса Мэри Элизабет Уинстэд, с которой они вместе снимались в сериале "Фарго"

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51-летний британский актер Юэн Макгрегор женился во второй раз на своей коллеге по сериалу "Фарго", 37-летней Мэри Элизабет Уинстэд. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара сочеталась браком на скромной церемонии под открытым небом в Лос-Анджелесе. Приглашены были только близкие друзья и родственники актеров. "Это была маленькая свадьба для семьи и близких друзей. Они устроили выездную церемонию. Это было прекрасно и очаровательно", — рассказал СМИ инсайдер.

"Свадебный ужин приготовили из продуктов с местной фермы. Юэн и Мэри – чудесная пара. Они избегают журналистов и любят свою спокойную жизнь. Они часто ходят в походы и на пляж", — рассказал один из гостей пары.

Юэн и Мэри начали встречаться в 2017 году после знакомства в сериале FX "Фарго". В прошлом году, в июне, у пары родился общий сын, которого назвали Лори.

[ + – ] Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд в сериале "Фарго" Фото: Скриншот

Для Юэна – это второй брак. Он 22 года был женат на художнице-постановщице Ив Мавракис. У пары родились две дочери: Клара и Эстер. А позже пара удочерила еще двух девочек: Джамиян из Монголии и Анук.

У него есть дочери Клара, 26 лет, Эстер, 21 год, и Анук, 11 лет, от бывшей жены Евы. Они расстались в 2017 году после 22 лет брака.

[ + – ] Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд Фото: Getty Images

Мэри также была в браке и в интервью рассказывала, что развод стал для нее настоящим испытанием. "Я была с одним и тем же человеком с 18 лет и это было все, что я знала. Будучи взрослой, я начинала все заново и убеждала себя, что изменения – это хорошо", — рассказывала актриса.