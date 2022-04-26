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Юен Макгрегор таємно одружився з давньою подругою

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Юен Макгрегор, весілля, весілля, фарго, Мері Елізабет Вінстед
Фото: Getty Images | Юен Макгрегор і Мері Елізабет Вінстед

Його обраницею стала акторка Мері Елізабет Вінстед, з якою вони разом знімалися у серіалі "Фарго".

51-річний британський актор Юен Макгрегор одружився вдруге зі своєю колегою із серіалу "Фарго", 37-річною Мері Елізабет Вінстед. Про це пише Daily Mail.

Пара одружилася на скромній церемонії просто неба в Лос-Анджелесі. Запрошені були лише близькі друзі та родичі акторів. "Це було маленьке весілля для сім'ї та близьких друзів. Вони влаштували виїзну церемонію. Це було чудово та чарівно", — розповів ЗМІ інсайдер.

"Весільну вечерю приготували з продуктів із місцевої ферми. Юен і Мері — чудова пара. Вони уникають журналістів і люблять своє спокійне життя. Вони часто ходять у походи та на пляж", — розповів один із гостей пари.

Юен і Мері почали зустрічатися у 2017 році після знайомства у серіалі FX "Фарго". Торік у червні в пари народився спільний син, якого назвали Лорі.

Мері Елізабет Вінстед, юен Макгрегор, фарго
Юен Макгрегор і Мері Елізабет Вінстед у серіалі "Фарго"
Фото: Скриншот

Для Юена — це другий шлюб. Він 22 роки був одружений з художницею-постановницею Ів Мавракіс. У пари народилися дві дочки: Клара й Естер. А пізніше пара удочерила ще двох дівчаток: Джаміян із Монголії та Анук.

У нього є дочки Клара, 26 років, Естер, 21 рік, та Анук, 11 років, від колишньої дружини Єви. Вони розлучилися у 2017 році після 22 років шлюбу.

Юен Макгрегор, Мері Елізабет Вінстед
Юен Макгрегор і Мері Елізабет Вінстед
Фото: Getty Images

Мері також була у шлюбі та в інтерв'ю розповідала, що розлучення стало для неї справжнім випробуванням. "Я була з однією і тією ж людиною з 18 років і це було все, що я знала. Будучи дорослою, я починала все спочатку та переконувала себе, що зміни — це добре", — розповідала акторка.