Невеста была в розовом. Наоми Уоттс и Мишель Пфайффер посетили свадьбу близкой подруги

Гавайскую церемонию модного редактора Лоры Браун посетили многие звезды, а ее платье сшил Пьерпаоло Пиччоли

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Наоми Уоттс и ее бойфренд Билли Крудап посетили шикарную свадьбу на открытом воздухе, которую устроила модный журналист, бывший главред InStyle и ее близкая подруга Лора Браун. Об этом пишет People.

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Свадьбу со своим бойфрендом Брэндоном Боррор-Чаппеллом Лора устроила на этих выходных на Гавайях и пригласила всех своих знаменитых друзей.

[ + – ] Наоми Уоттс и Лора Браун Фото: Instagram naomiwatts [ + – ] Брук Шилдс Фото: Instagram naomiwatts

Приглашение приняли, кроме Наоми Уоттс и ее спутника, также Джессика Альба, Мишель Пфайффер, Кэти Курик, Брук Шилдс, Роуз Бирн, Бобби Каннавале и многие другие.

"Это то, что я называю свадьбой, в которой мы все так нуждались. Из-за пандемии пришлось ее отложить, но ожидание того стоило!", — написала Уоттс в Instagram, поделившись снимками с церемонии.

Фото: Instagram naomiwatts Фото: Instagram naomiwatts Фото: Instagram naomiwatts Фото: Instagram naomiwatts

Примечательно, но платье невесты было розового цвета, как и длинная вуаль. Его по собственному эскизу создал ее близкий друг и креативный директор итальянского модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

[ + – ] Лора Браун в своем свадебном платье Фото: Instagram naomiwatts

"Мой прекрасный, необычайно одаренный друг Пьерпаоло впервые нарисовал мое свадебное платье в январе 2020 года. Он позаботился о том, чтобы у него были карманы. Пьерпаоло, я люблю тебя всем своим сердцем. Спасибо", — написала Лора, поблагодарив его за заботу.