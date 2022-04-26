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Невеста была в розовом. Наоми Уоттс и Мишель Пфайффер посетили свадьбу близкой подруги

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Фото: Instagram naomiwatts | Мишель Пфайффер и Наоми Уоттс с другом на свадьбе

Гавайскую церемонию модного редактора Лоры Браун посетили многие звезды, а ее платье сшил Пьерпаоло Пиччоли

Наоми Уоттс и ее бойфренд Билли Крудап посетили шикарную свадьбу на открытом воздухе, которую устроила модный журналист, бывший главред InStyle и ее близкая подруга Лора Браун. Об этом пишет People.

Свадьбу со своим бойфрендом Брэндоном Боррор-Чаппеллом Лора устроила на этих выходных на Гавайях и пригласила всех своих знаменитых друзей.

свадьба 2022, мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс
Наоми Уоттс и Лора Браун
Фото: Instagram naomiwatts
свадьба 2022, мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс
Брук Шилдс
Фото: Instagram naomiwatts

Приглашение приняли, кроме Наоми Уоттс и ее спутника, также Джессика Альба, Мишель Пфайффер, Кэти Курик, Брук Шилдс, Роуз Бирн, Бобби Каннавале и многие другие.

"Это то, что я называю свадьбой, в которой мы все так нуждались. Из-за пандемии пришлось ее отложить, но ожидание того стоило!", — написала Уоттс в Instagram, поделившись снимками с церемонии.

мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
Фото: Instagram naomiwatts
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
Фото: Instagram naomiwatts
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
Фото: Instagram naomiwatts
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
Фото: Instagram naomiwatts
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях
мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс, свадьба 2022, свадьба на гавайях

Примечательно, но платье невесты было розового цвета, как и длинная вуаль. Его по собственному эскизу создал ее близкий друг и креативный директор итальянского модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

свадьба 2022, мишель пфайффер, наоми уоттс, лора браун. свадьба, брук шилдс
Лора Браун в своем свадебном платье
Фото: Instagram naomiwatts

"Мой прекрасный, необычайно одаренный друг Пьерпаоло впервые нарисовал мое свадебное платье в январе 2020 года. Он позаботился о том, чтобы у него были карманы. Пьерпаоло, я люблю тебя всем своим сердцем. Спасибо", — написала Лора, поблагодарив его за заботу.