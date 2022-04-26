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Наречена була в рожевому. Наомі Воттс та Мішель Пфайффер відвідали весілля близької подруги

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Фото: Instagram naomiwatts | Мішель Пфайффер та Наомі Воттс з другом на весіллі

Гавайську церемонію модної редакторки Лори Браун відвідало багато зірок, а її сукню пошив П'єрпаоло Піччолі

Наомі Воттс та її бойфренд Біллі Крудап відвідали шикарне весілля на відкритому повітрі, яке влаштувала модна журналістка, колишня головна редакторка InStyle та її близька подруга Лора Браун. Про це пише People.

Весілля зі своїм бойфрендом Брендоном Боророр-Чаппеллом Лора влаштувала на цих вихідних на Гаваях і запросила всіх своїх знаменитих друзів.

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Наомі Воттс і Лора Браун
Фото: Instagram naomiwatts
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Брук Шилдс
Фото: Instagram naomiwatts

Запрошення прийняли, крім Наомі Воттс, також Джесіка Альба, Мішель Пфайффер, Кеті Курік, Брук Шилдс, Роуз Бірн, Боббі Каннавале та багато інших.

"Це те, що я називаю весіллям, якого ми всі так потребували. Через пандемію довелося її відкласти, але очікування того коштувало!" — написала Воттс в Instagram, поділившись світлинами з церемонії.

Фото: Instagram naomiwatts
Фото: Instagram naomiwatts
Фото: Instagram naomiwatts
Фото: Instagram naomiwatts

Примітно, але сукня нареченої була рожевого кольору, як і довга вуаль. Її за власним ескізом створив її близький друг та креативний директор італійського модного будинку Valentino П'єрпаоло Піччолі.

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Лора Браун у своїй весільній сукні
Фото: Instagram naomiwatts

"Мій прекрасний, надзвичайно обдарований друг П'єрпаоло вперше намалював мою весільну сукню в січні 2020 року. Він подбав про те, щоб у неї були кишені. П'єрпаоло, я люблю тебе всім своїм серцем. Дякую", — написала Лора, подякувавши йому за турботу.