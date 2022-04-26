Джамшута из "Нашей Раши" нашли в приюте для бездомных в Пятигорске

Актер потерял деньги во время ограбления и начал спиваться

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Некогда популярного российского актера Валерия Магдьяша, который исполнил роль гастарбайтера Джамшута из проекта "Наша Russia", случайно отыскали журналисты в приюте для бездомных в Пятигорске. Об этом сообщает StarHit.

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В "нулевых" на пике славы Валерий Магдьяш решил продать квартиру и вложить деньги в бизнес. Но по дороге в банк с сумкой наличности ему разбили голову арматурой, а деньги украли.

[ + – ] Валерий Магдьяш и Михаил Галустян в проекте "Наша Russia" Фото: Скриншот

"За съемочный день получал одну тысячу долларов. Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше", — рассказывал артист.

После нападения актер четыре дня лежал в коме и перенес несколько операций. С тех пор звезда "Нашей Раши" начал спиваться.

[ + – ] Актер Валерий Магдьяш Фото: Скриншот

Последний раз его в прессе упоминали в 2019 году. Тогда журналисты писали, что он скитался по улицам, оказался в Ессентуках, где его приютила некая Татьяна, с которой Валерий некоторое время жил и даже сделал в благодарность ремонт.

Но потом он снова начал пить и оказался на улице. Поклонники пристроили его в приют для бездомных, где ему дали работу на кухне и запретили пить. Дети и внуки с Магдьяшем не общаются.

Старшая дочка переехала за границу, а младшая уехала в Санкт-Петербург. Бывшие коллеги Валерия и вовсе были уверены, что он уже умер.

[ + – ] Актер Валерий Магдьяш Фото: Скриншот

"Искренне думали, что тебя уже нет в живых. Мы больше 10 лет назад служили в Театре Джигарханяна, ходили слухи, что Валера уже умер. Когда мне сказали, что он жив и в такой ситуации, я не поверил", — рассказывал один из его друзей. Сейчас "Джамшут" снова начал выступать и хочет вернуться в большое кино. Валерий Магдьяш снялся в фильмах "Кто, если не мы", "Маленький гигант большого секса", "Фартовый" и "Наша Russia: Яйца судьбы", а также в сериалах "Адвокат", "Дальнобойщики 2" и "След".