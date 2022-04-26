Джамшута з "Нашої Раші" знайшли в притулку для безхатьків у П'ятигорську

Актор втратив гроші під час пограбування та почав спиватися

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Колись популярного російського актора Валерія Магд'яша, який виконав роль гастарбайтера Джамшута з проєкту "Наша Russia", випадково відшукали журналісти в притулку для безпритульних у П'ятигорську. Про це повідомляє StarHit.

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У "нульових" на піку слави Валерій Магд'яш вирішив продати квартиру та вкласти гроші в бізнес. Але дорогою до банку з сумкою готівки йому розбили голову арматурою, а гроші вкрали.

[ + – ] Валерій Магд'яш та Михайло Галустян у проєкті "Наша Russia" Фото: Скриншот

"За знімальний день отримував одну тисячу доларів. Працював у проєкті рік. Якось вирішив зібрати всі заощадження, продати квартиру. Зібрав усе в баул, пішов у банк, щоб покласти все в комірку, а потім купити собі двокімнатну більшу квартиру", — розповідав актор.

Після нападу актор чотири дні лежав у комі та переніс кілька операцій. Відтоді зірка "Нашої Раші" почала спиватися.

[ + – ] Актор Валерій Магд'яш Фото: Скриншот

Востаннє його у пресі згадували у 2019 році. Тоді журналісти писали, що він поневірявся вулицями, опинився в Єсентуках, де йому дала притулок якась Тетяна, з якою Валерій деякий час жив і навіть зробив у подяку ремонт.

Але потім знову почав пити й опинився на вулиці. Шанувальники влаштували його в притулок для безпритульних, де йому дали роботу на кухні та заборонили пити. Діти та онуки з Магд'яшем не спілкуються.

Старша донька переїхала за кордон, а молодша поїхала до Санкт-Петербурга. Колишні колеги Валерія взагалі думали, що він уже помер.

[ + – ] Актор Валерій Магд'яш Фото: Скриншот

"Щиро думали, що тебе вже немає в живих. Ми понад 10 років тому служили в Театрі Джигарханяна, ходили чутки, що Валерій вже помер. Коли мені сказали, що він живий і в такій ситуації, я не повірив", — розповідав один із його друзів. Наразі "Джамшут" знову почав виступати й хоче повернутися у велике кіно. Валерій Магд'яш знявся у фільмах "Хто, якщо не ми", "Маленький гігант великого сексу", "Фартовий" та "Наша Russia: Яйця долі", а також у серіалах "Адвокат", "Далекобійники 2" та "Слід".