Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки вышла замуж за гольфиста

Паулина Гретцки – старшая из пяти детей знаменитого хоккеиста

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Паулина Гретцки, дочь знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки, вышла замуж за своего бойфренда, с которым встречалась много лет. Об этом пишет People.

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Избранником модели, актрисы и певицы стал гольфист Дастин Джонсон. Пара была помолвлена с 2013 года но свадебными клятвами они решили обменяться только сейчас.

У Паулины и Дастина за это время успели родиться два сына: Тейтум и Ривер.

Фото: Instagram paulinagretzky Фото: Instagram paulinagretzky

На свадьбу Паулина выбрала платье от Vera Wang, созданное специально для нее. Пара обменялась свадебными клятвами на небольшой церемонии на ферме Blackberry в Теннесси.

Напомним, Паулина – старшая из пяти детей легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Его дед эмигрировал в Канаду из Беларуси, женился на уроженке Тернопольской области. Именно Терентий Грецкий всячески поддерживал внука в начале его спортивной карьеры и никогда не пропускал его тренировки и матчи.

Сам Гретцки в 14 лет уже играл против 20-летних, получил множество спортивных титулов, в том числе и прозвище "Великий". А номер "99", под которым он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры, закреплен за ним в НХЛ навечно, и ни один хоккеист в НХЛ больше не наденет свитер с этим номером.

[ + – ] Паулина и ее знаменитый отец Уэйн Гретцки Фото: Instagram paulinagretzky

Сам Гретцки, завершивший карьеру в 1999 году, заявил, что теперь будет играть в гольф. За свою жизнь он был женат один раз. Его избранницей стала актриса Джанетт Джонс, на которой он женился в 1988 году. У пары родились пятеро детей.