Донька легендарного хокеїста Вейна Гретцкі вийшла заміж за гольфіста

Пауліна Грецкі — старша з п'яти дітей знаменитого хокеїста

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Пауліна Грецкі, дочка знаменитого хокеїста Вейна Грецкі, одружилася зі своїм бойфрендом, з яким зустрічалася багато років. Про це пише People.

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Обранцем моделі, акторки та співачки став гольфіст Дастін Джонсон. Пара заручена з 2013 року, але весільними клятвами вони вирішили обмінятися тільки зараз.

У Пауліни та Дастіна за цей час встигли народитися два сини: Тейтум та Рівер.

Фото: Instagram paulinagretzky Фото: Instagram paulinagretzky

На весілля Пауліна обрала сукню від Vera Wang, створену спеціально для неї. Пара обмінялася весільними клятвами на невеликій церемонії на фермі Blackberry в Теннессі.

Нагадаємо, Пауліна — старша з п'яти дітей легендарного хокеїста Вейна Грецкі. Його дід емігрував до Канади з Білорусі, одружився з уродженкою Тернопільської області. Саме Терентій Грецький всіляко підтримував онука на початку його спортивної кар'єри та ніколи не пропускав його тренування та матчі.

Сам Гретцкі у 14 років уже грав проти 20-річних, отримав безліч спортивних титулів, зокрема прізвисько "Великий". А номер "99", під яким він виступав протягом усієї своєї професійної кар'єри, закріплений за ним у НХЛ надовго, і жоден хокеїст у НХЛ більше не одягне светр із цим номером.

[ + – ] Пауліна та її знаменитий батько Вейн Грецкі Фото: Instagram paulinagretzky

Сам Грецкі, який завершив кар'єру в 1999 році, заявив, що тепер гратиме в гольф. За своє життя він був одружений одного разу. Його обраницею стала актриса Джанетт Джонс, з якою він одружився в 1988 році. У пари народилося п'ятеро дітей.