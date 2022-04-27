Сальма Хайек и Ченнинг Татум станцевали на его дне рождения

Актеры вместе снимаются в фильме "Последний танец Супер Майка"

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Сальма Хайек опубликовала видео в котором показала, как танцует сальсу с Ченнингом Татумом на его день рождения.

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26 апреля Ченнинг Татум отпраздновал свой 42-й день рождения. Но устроить большую вечеринку с друзьями и родными он не смог, так как сейчас занят на съемках своего нового фильма "Последний танец Супер Майка". Так что коллеги по съемкам устроили небольшой праздник в его честь.

[ + – ] Сальма Хайек и Ченнинг Татум

И организатором, судя по всему, выступила Сальма Хайек, которая и станцевала с Татумом сальсу.

"С днем ​​​​рождения, Ченнинг! С тобой так приятно быть рядом!", -подписала пост с роликом 55-летняя Хайек.

Сальма заменила на съемках актрису Тэнди Ньютон, которой пришлось отказаться от роли по семейным обстоятельствам.

Сейчас съемки проходят в Лондоне. Но о новом фильме пока неизвестно ничего. Как и о том, кто, кроме Ченнинга и его героя Супер Майка появится в картине.

Фото: Instagram channingtatum Фото: Instagram channingtatum Фото: Instagram channingtatum

Но актер уже рассказал на "Шоу Келли Кларксон", что почти отказался от финального фильма франшизы, когда понял, что придется соблюдать строгую диету и часами торчать в спортзале.

"Может быть, поэтому я не хотел делать третий фильм. Потому что я должен выглядеть так, как в первой картине. Трудно так выглядеть. Даже если вы постоянно тренируетесь, быть в такой форме неестественно. Это нездорово. Ты должен морить себя голодом. Я не думаю, что когда ты настолько худой – то это хорошо", — признавался актер, который в юности подрабатывал стриптизером. Именно его история легла в основу фильмов о "Супер Майке".