Сальма Хаєк та Ченнінг Татум станцювали на його дні народження

Актори разом знімаються у фільмі "Останній танець Супер Майка"

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сальма Хаєк опублікувала відео, в якому показала, як танцює сальсу з Ченнінгом Татумом на його день народження.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

26 квітня Ченнінг Татум відсвяткував свій 42-й день народження. Але влаштувати велику вечірку з друзями та рідними він не зміг, бо зараз зайнятий на зйомках свого нового фільму "Останній танець Супер Майка". Тож колеги зі зйомок влаштували невелике свято на його честь.

[ + – ] Сальма Хаєк та Ченнінг Татум

І організаторкою, зважаючи на все, виступила Сальма Хайєк, яка й станцювала з Татумом сальсу.

"З днем ​​народження, Ченнінг! З тобою так приємно бути поруч!", — Підписала пост з роликом 55-річна Хаєк.

Сальма замінила на зйомках акторку Тенді Ньютон, якій довелося відмовитися від ролі за сімейними обставинами.

Наразі зйомки проходять у Лондоні. Але про новий фільм поки що невідомо нічого. Як і про те, хто, крім Ченнінга та його героя Супер Майка, з'явиться в картині.

Фото: Instagram channingtatum Фото: Instagram channingtatum Фото: Instagram channingtatum

Але актор уже розповів на "Шоу Келлі Кларксон", що майже відмовився від фінального фільму франшизи, коли зрозумів, що доведеться дотримуватися суворої дієти і годинами стирчати у спортзалі.

"Можливо, тому я не хотів робити третій фільм. Тому що я повинен виглядати так, як у першій картині. Важко так виглядати. Навіть якщо ви постійно тренуєтеся, бути в такій формі неприродно. Це нездорово. Ти повинен морити себе голодом. Я не думаю, що коли ти настільки худий — то це добре”, — зізнавався актор, який у юності підробляв стриптизером. Саме його історія лягла в основу фільмів про "Супер Майк".