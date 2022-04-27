RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Сальма Хаєк та Ченнінг Татум станцювали на його дні народження

2509
ченнінг татум, супермайк, сальма хаєк, танець, сальса, день народження
Фото: Скриншот

Актори разом знімаються у фільмі "Останній танець Супер Майка"

Сальма Хаєк опублікувала відео, в якому показала, як танцює сальсу з Ченнінгом Татумом на його день народження.

26 квітня Ченнінг Татум відсвяткував свій 42-й день народження. Але влаштувати велику вечірку з друзями та рідними він не зміг, бо зараз зайнятий на зйомках свого нового фільму "Останній танець Супер Майка". Тож колеги зі зйомок влаштували невелике свято на його честь.

Сальма Хаєк та Ченнінг Татум

І організаторкою, зважаючи на все, виступила Сальма Хайєк, яка й станцювала з Татумом сальсу.

"З днем ​​народження, Ченнінг! З тобою так приємно бути поруч!", — Підписала пост з роликом 55-річна Хаєк.

Сальма замінила на зйомках акторку Тенді Ньютон, якій довелося відмовитися від ролі за сімейними обставинами.

Наразі зйомки проходять у Лондоні. Але про новий фільм поки що невідомо нічого. Як і про те, хто, крім Ченнінга та його героя Супер Майка, з'явиться в картині.

Фото: Instagram channingtatum
Фото: Instagram channingtatum
Фото: Instagram channingtatum

Але актор уже розповів на "Шоу Келлі Кларксон", що майже відмовився від фінального фільму франшизи, коли зрозумів, що доведеться дотримуватися суворої дієти і годинами стирчати у спортзалі.

"Можливо, тому я не хотів робити третій фільм. Тому що я повинен виглядати так, як у першій картині. Важко так виглядати. Навіть якщо ви постійно тренуєтеся, бути в такій формі неприродно. Це нездорово. Ти повинен морити себе голодом. Я не думаю, що коли ти настільки худий — то це добре”, — зізнавався актор, який у юності підробляв стриптизером. Саме його історія лягла в основу фільмів про "Супер Майк".