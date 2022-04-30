"Самое трудное позади". Что ожидает украинцев в начале мая 2022

В целом прогноз позитивный, но астрологи опасаються коридора затмений, который будет с 30 апреля и по 16 мая

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Военные аналитики и политики со всего мира делают прогнозы насчет того, как долго продлится война в Украине и чего стоит опасаться. После вторжения ВС РФ в нашу страну в войну оказались вовлечены буквально все страны: как соседствующие с Украиной, так и находящиеся за тысячи километров.

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Как оказалось, для помощи и поддержки – расстояние не имеет значения. Астрологи и тарологи со своей стороны также делают прогнозы, отслеживая влияние планет на происходящее. И они уже высказываются по поводу того, что можно ожидать в мае 2022.

Так, ведический астролог Игорь Нехаев, который лично пострадал от российских оккупантов, так как проживал в Ирпене, рассказал, чего нам ждать от звезд и какие прогнозы относительно переломного момента в войне в Украине.

По его мнению, украинцы уже пережили самый тяжелый период.

"В этом уже есть наша маленькая победа. Когда мы делали астрологический прогноз на этот год, мы видели, что до середины апреля было очень тяжелое время. Особенно с 26 февраля по 7 апреля – это были самые тяжелые дни. С середины апреля ситуация постепенно улучшается. Эта фаза хоть и затяжная, но, по сути, является переломным моментом. Но он не будет таким легким и быстрым, как нам хочется", — предупреждает Нехаев.

Но Нехаева, как и других астрологов, смущает коридор затмений, который начнется 30 апреля и продлится до 16 мая. Это непредсказуемый и сложный период, а потому события, которые будут происходить, предугадать сложно.

"Затемнение – это всегда что-то непредсказуемое. Могут быть какие-то локальные вспышки, люди принимают решения не всегда обдуманно", — сообщает астролог и отмечает, что до 16-18 мая ситуацию можно будет описать, как "стабильно-шаткую", но после стоит ожидать улучшений.

Это будет еще один важный переломный момент, который может решить ход событий на войне.

"Последние дни апреля надо пережить. 29 апреля Сатурн меняет свой знак. Эта планета находится в карте Украины вместе с Луной, а Луна представляет народ. Поэтому до конца апреля еще могут быть потери населения: эмиграция и, к сожалению, смерти. С конца апреля Сатурн перейдет на другой знак, и будет легче. Мы будем все это на себе ощущать", — прогнозирует Нехаев, считая, что после коридора затмений будет ощущаться облегчение ситуации в Украине.

Но до конца 2022 года еще может произойти немало сложных и тяжелых для Украины событий, впрочем, они все же будут легче, нежели те, что уже случились.

Также прогноз давала и известный астролог Анжела Перл, которая родом из Киева, но сейчас проживает в Австралии. Она предсказывала войну, а также спрогнозировала отступление российских войск от Киева.

По мнению Перл, точка невозврата будет 30 апреля и месяц после. И война в Украине не будет затяжной.

"Война может продолжаться 3 месяца. Затмение 30 апреля изменит всю страну навсегда, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела", — отметила астролог, но предупредила, что после у украинцев будет много работы.

"Чтобы отстроить Украину понадобится 3,5 года, но это будет новое и очень сильное государство", — заявила она.

Высказалась астролог и по поводу коридора затмений и его влияния на Украину.

"У нас идут затмения. В знаке Тельца особенно, это знак Украины. Там будет затмение в гороскопе Украины в точке достижений, целей, репутации. Там будет лунное затмение 16 мая. Оно может показывать победу над агрессором. Репутация у Украины сейчас: весь мир аплодирует и восторгается. Так объединиться, так собраться, так противостоять врагу и защищать свою родину – это останется в учебниках, в истории. Я верю в победу, я не сомневаюсь ни грамма. Затмения иногда у нас проигрываются не день в день, не точно 16 мая. Они могут проигрываться и чуть раньше, и чуть позже. Даже на месяц раньше или на месяц позже. Но это ближайшие месяцы. Это у нас апрель-май. Я не думаю, что в такой фазе, как сейчас проходит война, что она будет длиться до конца года", — заявила астролог.

Астролог напомнила, что знак Украины – это Телец, знак плодородия и земледелия, и он проходит под знаком Урана, планеты независимости, что свидетельствует о том, что Украина была и будет независимой.

А вот знак РФ – Водолей, проходит под Сатурном, что прогнозирует усиление санкций и беспорядков, связанных с этим. Также астролог напомнила, что Плутон, планета перемен и власти, входит в знак Водолея именно в январе 2024 года, что может предсказывать войну на территорию самой России, смену правительства и прочие глобальные перемены. Плутон – планета медленная, напоминает астролог, так что она задержится в Водолее по меньшей мере на 20 лет.

Напомним, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев рассказывал, покончит ли Владимир Путин жизнь самоубийством, ведь именно про это часто говорят военные аналитики и журналисты. Но астролог убежден – этого не будет. "Я вам скажу так: он и так уже при смерти, но вокруг него вьются сильные целители, которые поддерживают его здоровье на необходимом уровне. Его энергия почти иссякла", — отметил экстрасенс.

" Путин никогда не покончит с собой, ему легче будет уничтожить весь мир, чем убить себя. Единственное, что я вижу по своим ощущениям, он может исчезнуть. То есть, спрятаться, сбежать", — резюмировал Гордеев.