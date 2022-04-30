"Найважче позаду". Що чекає українців на початку травня 2022 року

Загалом прогноз позитивний, але астрологи остерігаються коридору затемнень, який буде з 30 квітня по 16 травня.

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Військові аналітики та політики з усього світу роблять прогнози щодо того, як довго триватиме війна в Україні та чого варто побоюватися. Після вторгнення ЗС РФ у нашу країну у війну виявилися залучені буквально всі країни: як сусідні з Україною, так і ті, що перебувають за тисячі кілометрів.

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Як виявилося, для допомоги та підтримки відстань не має значення. Астрологи та тарологи зі свого боку також роблять прогнози, відстежуючи вплив планет на те, що відбувається. І вони вже висловлюються з приводу того, чого можна очікувати в травні 2022 року.

Так, ведичний астролог Ігор Нехаєв, який особисто постраждав від російських окупантів, оскільки проживав у Ірпені, розповів, чого нам чекати від зірок і які прогнози щодо переломного моменту у війні в Україні.

На його думку, українці вже пережили найважчий період.

"У цьому вже є наша маленька перемога. Коли ми робили астрологічний прогноз на цей рік, ми бачили, що до середини квітня був дуже тяжкий час. Особливо з 26 лютого до 7 квітня — це були найважчі дні. Із середини квітня ситуація поступово покращується. Ця фаза хоч і затяжна, але, по суті, є переломним моментом. Але він не буде таким легким і швидким, як нам хочеться", — попереджає Нехаєв.

Але Нехаєва, як і інших астрологів, бентежить коридор затемнень, який розпочнеться 30 квітня та триватиме до 16 травня. Це непередбачуваний і складний період, тому події, які відбуватимуться, передбачити складно.

"Затемнення — це завжди щось непередбачуване. Можуть бути якісь локальні спалахи, люди приймають рішення не завжди обдумано", — повідомляє астролог і зазначає, що до 16-18 травня ситуацію можна буде описати як "стабільно-хитку", але потім варто очікувати покращень.

Це буде ще один важливий переломний момент, який може вирішити перебіг подій на війні.

"Останні дні квітня треба пережити. 29 квітня Сатурн змінює свій знак. Ця планета перебуває в карті України разом із Місяцем, а Місяць представляє народ. Тому до кінця квітня ще можуть бути втрати населення: еміграція та, на жаль, смерті. З кінця квітня Сатурн перейде на інший знак, і буде легше. Ми все це на собі відчуватимемо", — прогнозує Нехаєв, вважаючи, що після коридору затемнень відчуватиметься полегшення ситуації в Україні.

Але до кінця 2022 року ще може статися чимало складних і важких для України подій, утім, вони все ж таки будуть легшими, ніж ті, що вже трапилися.

Також прогноз давала й відома астрологиня Анжела Перл, яка родом із Києва, але зараз мешкає в Австралії. Вона пророкувала війну, а також спрогнозувала відступ російських військ від Києва.

На думку Перл, точка неповернення буде 30 квітня та місяць після. І війна в Україні не буде затяжною.

"Війна може тривати 3 місяці. Затемнення 30 квітня змінить усю країну назавжди, єднання буде таке, що жодна країна світу такого не бачила", — зазначила астрологиня, але попередила, що потім в українців буде багато роботи.

"Щоб відбудувати Україну, знадобиться 3,5 року, але це буде нова та дуже сильна держава", — заявила вона.

Висловилася астрологиня щодо коридору затемнень і його впливу на Україну.

"У нас ідуть затемнення. У знаку Тельця особливо це знак України. Там буде затемнення в гороскопі України в точці досягнень, цілей, репутації. Там буде місячне затемнення 16 травня. Воно може показувати перемогу над агресором. Репутація в України зараз: весь світ аплодує та захоплюється.Так об'єднатися, так зібратися, так протистояти ворогові та захищати свою батьківщину — це залишиться в підручниках, в історії. Я вірю в перемогу, я не сумніваюся ні грама. Затемнення в нас інколи програються не день у день, не точно 16 травня. Вони можуть програватися й трохи раніше, і трохи пізніше... Навіть на місяць раніше або на місяць пізніше... Але це найближчі місяці. Це у нас квітень-травень. Я не думаю, що в такій фазі, як зараз проходить війна, що вона триватиме до кінця року", — заявила астрологиня.

Астрологиня нагадала, що знак України — це Телець, знак родючості та землеробства, і він проходить під знаком Урана, планети незалежності, що свідчить про те, що Україна була та буде незалежною.

А ось знак РФ — Водолій, проходить під Сатурном, що прогнозує посилення санкцій і заворушень, пов'язаних із цим. Також астрологиня нагадала, що Плутон, планета змін і влади, входить у знак Водолія саме в січні 2024 року, що може передбачати війну на територію Росії, зміну уряду й інші глобальні зміни. Плутон — планета повільна, нагадує астрологиня, так що вона затримається у Водолії щонайменше на 20 років.

Нагадаємо, раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв розповідав, чи покінчить Володимир Путін життя самогубством, адже саме про це часто говорять військові аналітики та журналісти. Але астролог переконаний — цього не буде. "Я вам скажу так: він і так вже при смерті, але навколо нього в'ються сильні цілителі, які підтримують його здоров'я на необхідному рівні. Його енергія майже вичерпалася", — зазначив екстрасенс.

"Путін ніколи не накладе на себе руки, йому легше буде знищити весь світ, ніж убити себе. Єдине, що я бачу за своїми відчуттями, — він може зникнути. Тобто сховатися, втекти", — резюмував Гордєєв.