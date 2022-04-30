Триумф хозяйки вечера. Топ-5 выходов Анны Винтур на Met Gala за всю историю бала

В 2022 году Бал Института костюма Met Gala пройдет 2 мая и ожидается, что, следуя теме "Позолоченный гламур", гости и хозяйка вечера будут выглядеть изумительно

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Бал Института костюма Met Gala при нью-йоркском Метрополитен-музее в 2022 году пройдет 2 мая. Тема вечера определена – это "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour) — что созвучно истории американской моды: это аллюзия на "позолоченный век" — эпоху быстрого экономического роста Америки с 1870 по 1900 год. Как по заказу НВО выпустил одноименный сериал, не иначе, как для того, чтобы гости освежили в памяти модные тенденции того времени.

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Неясно, будет ли засилье турнюров и экстравагантных шляпок на подиуме, но надо отметить, что журнал Vogue, главредом которого является Анна Винтур, начал выходить в 1892 году. Журналист Артур Болдуин Турнюр стал главным редактором, а Гарри Маквикар, сын крупного оптовика, изучавший в Европе искусство, занял пост художественного директора.

Ведущими бала в 2022 году станут Реджина Кинг, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. А со-председателями, помимо самой Винтур, будут Том Форд и Адам Моресси.

Краткая история Met Gala

Началось все в 1948 году, когда был основан Институт костюма. Элеанор Ламберт, рекламный агент и светская дама возглавляла отдел связей с общественностью Музея американского искусства Уитни и участвовала в открытии MOMA. В 1948 году она запустила Неделю моды в Нью-Йорке, а в 1962-м основала великий и могучий Совет американских дизайнеров CFDA. Именно она встала у руля Института костюма. Но тогда бала не было. Был шикарный вечер в отеле Waldorf Astoria или ресторане Rainbow Room. Входной билет обходился в 50 долларов, и в его стоимость входила аренда костюма из архивов Института.

Началось шоу только в 1972 году, когда к команде Института костюма в качестве консультанта присоединилась Диана Вриланд, уволенная из Vogue. Именно она решила, что тема выставки в музее должна совпадать с дресс-кодом приглашенных гостей. Но на открытие ее первой выставки, "Баленсиаги", никто не хотел покупать билет. Помогли ей дизайнеры Билл Бласс и Оскар де ла Рента. И уже на следующий год Met Gala стал событием года.

В 1979 году Met Gala занимались светские дамы Нэн Кемпнер и Пэт Бакли. При них билет стал стоить 1000 долларов. И именно к ним "в гости" приходила Анна Винтур, в 1988 году ставшая главредом Vogue.

С 1995 года именно она занимается Met Gala, и при ней бал превосходит в шикарности и эксклюзивности "Оскар". Билеты стоят от 30 тысяч долларов и до 275 тысяч за столик, но список гостей утверждает лично Анна, и точную цену вы никогда не узнаете. Подготовка к Met Gala начинается еще осенью, так что нынешний бал готовили с октября прошлого года.

[ + – ] Знаменитые гости на Met Gala Фото: Коллаж Variety

Также есть негласный список тех, кто на бал не попадет никогда: это Дональд Трамп, модель Коко Роша, повздорившая с Кэти Перри в 2013-м, и ведущий Тим Ганн, который как-то рассказал в интервью, что ему запомнилось больше всего в мире моды. "Меня спросили, какое событие в мире моды было самым незабываемым для меня. Я сказал: "Когда два телохранителя уносили Анну Винтур с модного показа через пять лестничных пролетов". С тех пор у нас с Анной война", — это сложно назвать войной, но Анна на бал его не приглашает.

Образы Анны Винтур

Анна тщательно выбирает тему Met Gala и, как хозяйка вечера, неизменно блистает на красной дорожке. Впрочем, кое-что остается неизменным: ее стрижка боб с челкой, которую она носит с 15 лет, темные очки от Chanel, удобные босоножки от Manolo, которым она не изменяет с 1994 года. Также она предпочитает платья прямого силуэта и не носит сумочки. Но недавно 72-летняя Анна призналась в любви к цветочному принту, несколько обескуражив поклонников, которые считали, что "цветочки" идут дамам более юного возраста. Но Анна правит миром моды железной рукой, а значит она права. Фокус собрал топ-5 самых впечатляющих выходов Анны Винтур за всю историю Met Gala.

Анна и супруг

[ + – ] Анна Винтур и ее первый муж Дэвид Шаффер Фото: Getty Images

Редкий светский выход Анны Винтур вместе с ее первым мужем Дэвид Шаффером. Пара развелась в 1999-м. Со вторым мужем, Шелби Брайаном, Анна разошлась в 2020 году. Фото было сделано в 1989 году, когда Met Gala, еще не был тем самым Балом в его современном понимании, а Анна носила мини-юбки, черные колготки и черные лодочки. Редкий винтажный образ.

Триумфальный выход

[ + – ] Анна Винтур в 1995 году Фото: Getty Images

Именно в 1995 году Анна стала заниматься Met Gala и ее появление в белом платье с открытыми плечами и с массивным браслетом поверх белых перчаток, дало понять, что теперь бал станет по-настоящему шикарным событием.

Супергеройский выход

[ + – ] Спорное супергеройское платье Анны Винтур в 2008 году Фото: Getty Images

Самое спорное платье Анны Винтур, выбранное ею для Met Gala. Тема вечера была – "Супергерои: мода и фантазия", но серебристое платье от Chanel Couture, по слухам, Анне не нравится настолько, что она не предпочитает вспоминать бал 2008 года.

Лобстер на подоле

[ + – ] Лобстер Скиапарелли на платье Prada Фото: Getty Images

Темой бала в 2012 году стала "Невозможные диалоги Schiaparelli и Prada" и платье на Анне было от Prada, украшенное лобстером – удачный реверанс Эльзе Скиапарелли, которая в 1937 году создала своею революционное платье с алым лобстером на юбке – невозможное хулиганство по тем временам.

Цветочное безумие

[ + – ] Цветочный принт, вернувшися в тренды, благодаря Винтур Фото: Getty Images

"Китай: в зазеркалье" стал темой 2015 года и Винтур выбрала самое цветочное платье от Chanel Haute Couture из всех возможных. Из китайского в нем был только алый цвет, но это не помешало Анне выглядеть шикарно.