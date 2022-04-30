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Тріумф господарки вечора. Топ-5 виходів Анни Вінтур на Met Gala за всю історію балу

Дар'я Бережна
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Фото: Getty Images | Анна Вінтур — беззмінна головна редакторка американського Vogue

У 2022 році Бал Інституту костюма Met Gala відбудеться 2 травня, і очікується, що, дотримуючись теми "Позолочений гламур", гості та господиня вечора матимуть чудовий вигляд.

Бал Інституту костюма Met Gala при нью-йоркському Метрополітен-музеї у 2022 році відбудеться 2 травня. Тема вечора визначена — це "Позолочений гламур" (Gilded Glamour) — що співзвучно історії американської моди: це алюзія на "позолочене століття" — епоху швидкого економічного зростання Америки з 1870 по 1900 рік. Як на замовлення НВО випустив однойменний серіал, не інакше як для того, щоб гості освіжили в пам'яті модні тенденції того часу.

Незрозуміло, чи буде засилля турнюрів і екстравагантних капелюшків на подіумі, але треба зазначити, що журнал Vogue, головною редакторкою якого є Анна Вінтур, почав виходити в 1892 році. Журналіст Артур Болдвін Турнюр став головним редактором, а Гаррі Маквікар, син великого оптовика, який вивчав у Європі мистецтво, обійняв посаду художнього директора.

Ведучими балу у 2022 році стануть Реджина Кінг, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс. А співголовами, крім самої Вінтур, будуть Том Форд і Адам Морессі.

Коротка історія Met Gala

Почалося все в 1948 році, коли було засновано Інститут костюма. Елеанор Ламберт, рекламна агентка та світська дама, очолювала відділ зв'язків із громадськістю Музею американського мистецтва Вітні та брала участь у відкритті MOMA. У 1948 році вона запустила Тиждень моди в Нью-Йорку, а в 1962-му заснувала велику та могутню Раду американських дизайнерів CFDA. Саме вона стала біля керма Інституту костюма. Але тоді балу не було. Був шикарний вечір у готелі Waldorf Astoria або ресторані Rainbow Room. Вхідний квиток обходився в 50 доларів, і в його вартість входила оренда костюма з архівів Інституту.

Почалося шоу лише в 1972 році, коли до команди Інституту костюма як консультантка приєдналася Діана Вріланд, звільнена з Vogue. Саме вона вирішила, що тема виставки в музеї має співпадати з дрес-кодом запрошених гостей. Але на відкриття її першої виставки "Баленсіаги" ніхто не хотів купувати квиток. Допомогли їй дизайнери Білл Бласс і Оскар де ла Рента. І вже наступного року Met Gala став подією року.

У 1979 році Met Gala займалися світські леді Нен Кемпнер і Пет Баклі. За них квиток став коштувати 1000 доларів. І саме до них "в гості" приходила Анна Вінтур, яка в 1988 році стала головною редакторкою Vogue.

Із 1995 року саме вона займається Met Gala, і за неї бал перевершує в шикарності й ексклюзивності "Оскар". Квитки коштують від 30 тисяч доларів і до 275 тисяч за столик, але список гостей затверджує особисто Анна, і точну ціну ви ніколи не дізнаєтесь. Підготовка до Met Gala починається ще восени, тож нинішній бал готували з жовтня минулого року.

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Відомі гості на Met Gala
Фото: Колаж Variety

Також є негласний список тих, хто на бал не потрапить ніколи: це Дональд Трамп, модель Коко Роша, яка посварилася з Кеті Перрі у 2013-му, та ведучий Тім Ганн, який якось розповів в інтерв'ю, що йому найбільше запам'яталося у світі моди. "Мене запитали, яка подія у світі моди була незабутньою для мене. Я сказав: "Коли два охоронці несли Анну Вінтур із модного показу через п'ять сходових прольотів". Із того часу в нас із Анною війна", — це складно назвати війною, та Анна на бал його не запрошує.

Образи Анни Вінтур

Анна ретельно вибирає тему Met Gala і як господиня вечора незмінно сяє на червоній доріжці. Втім, дещо залишається незмінним: її стрижка боб із чубчиком, яку вона носить із 15 років, темні окуляри від Chanel, зручні босоніжки від Manolo, які вона не зраджує з 1994 року. Також вона віддає перевагу сукням прямого силуету й не носить сумочки. Але нещодавно 72-річна Анна зізналася в любові до квіткового принту, дещо збентеживши шанувальників, які вважали, що "квіточки" пасують жінкам молодшого віку. Але Анна править світом моди залізною рукою, а значить, вона має рацію. Фокус зібрав топ-5 найбільш вражаючих виходів Анни Вінтур за всю історію Met Gala.

Анна та чоловік

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Анна Вінтур і її перший чоловік Девід Шаффер
Фото: Getty Images

Рідкісний світський вихід Анни Вінтур разом із її першим чоловіком Девідом Шаффером. Пара розлучилася 1999-го. З другим чоловіком, Шелбі Браяном, Анна розійшлася у 2020 році. Фото було зроблено в 1989 році, коли Met Gala ще не був тим самим Балом у його сучасному розумінні, а Анна носила мініспідниці, чорні колготки та чорні човники. Рідкісний вінтажний образ.

Тріумфальний вихід

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Анна Вінтур у 1995 році
Фото: Getty Images

Саме в 1995 році Анна стала займатися Met Gala, і її поява в білій сукні з відкритими плечима та з масивним браслетом поверх білих рукавичок дала зрозуміти, що тепер бал стане по-справжньому шикарною подією.

Супергеройський вихід

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Спірна супергеройська сукня Анни Вінтур у 2008 році
Фото: Getty Images

Найспірніша сукня Анни Вінтур, обрана нею для Met Gala. Тема вечора була "Супергерої: мода та фантазія", але срібляста сукня від Chanel Couture, за чутками, Анні не подобається настільки, що вона не воліє згадувати бал 2008 року.

Лобстер на подолі

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Лобстер Скіапареллі на сукні Prada
Фото: Getty Images

Темою балу у 2012 році стала "Неможливі діалоги Schiaparelli і Prada", і сукня на Анні була від Prada, прикрашена лобстером, — вдалий реверанс Ельзі Скіапареллі, яка в 1937 році створила свою революційну сукню з червоним лобстером на спідниці — неможливе хуліганство.

Квіткове божевілля

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Квітковий принт повернувся в тренди завдяки Вінтур
Фото: Getty Images

"Китай: у задзеркалля" став темою 2015 року, і Вінтур обрала найбільш квіткову сукню від Chanel Haute Couture із усіх можливих. Із китайського в ній був тільки червоний колір, але це не завадило Анні мати розкішний вигляд.