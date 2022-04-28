Украинская модель Анна Андрес открывает ресторан в Париже имени себя

Уроженка Львова уже много лет живет в Ницце вместе с семьей

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Известная украинская модель Анна Андрес, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" в 2014 году, сообщила, что открывает в Париже свой ресторан. Об этом модель написала в Instagram.

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Анна уже давно живет с мужем и сыном в Ницце. В июле 2020 Анна вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Церемония бракосочетания состоялась на Лазурном побережье в пятизвездочном отеле Du Cap-Eden-Roc. В прошлом году Анна родила сына Джеймса.

Когда 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, она опубликовала пост, в котором осудила действия путинского режима, призвав НАТО закрыть небо.

[ + – ] Анна Андрес на митинге в Ницце Фото: Instagram ann.andres [ + – ] Анна Андрес с сыном Джеймсом Фото: Instagram ann.andres

Анна принимала активное участие в антироссийских митингах в Ницце. "Моя храбрая Украина. Весь мир с тобой!", – писала девушка и призывала всех своих многочисленных подписчиков последовать ее примеру: поддержать украинский народ и ВСУ.

Модель ранее анонсировала открытие ресторана, так что на днях опубликовала новый пост в котором рассказала, что не отказывается от своих планов. Это будет ресторан греческой кухни.

"Маленький греческий оазис в самом центре Парижа", – написала модель. Ресторан "Анна" открывается 6 мая.

[ + – ] Пост Анны об открытии ресторана

Стоит отметить, что заняться ресторанным бизнесом Анна решила неспроста. Ее муж Давид Барокас занимается именно отельно-ресторанной сферой. Собственно, в одном из его ресторанов во Франции они и познакомились на дне рождения близкой подруги Анны.