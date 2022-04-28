Українська модель Анна Андрес відкриває ресторан у Парижі імені себе

Уродженка Львова вже багато років живе в Ніцці разом із сім'єю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Відома українська модель Анна Андрес, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" у 2014 році, повідомила, що відкриває в Парижі свій ресторан. Про це модель написала в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Анна вже давно живе з чоловіком і сином у Ніцці. У липні 2020 року Анна вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса. Церемонія одруження відбулася на Лазурному узбережжі в п'ятизірковому готелі Du Cap-Eden-Roc. Минулого року Анна народила сина Джеймса.

Коли 24 лютого російські війська вторглися на територію України, вона опублікувала пост, у якому засудила дії путінського режиму, закликавши НАТО закрити небо.

[ + – ] Анна Андрес на мітингу в Ніцці Фото: Instagram ann.andres [ + – ] Анна Андрес із сином Джеймсом Фото: Instagram ann.andres

Анна брала активну участь у антиросійських мітингах у Ніцці. "Моя хоробра Україна. Весь світ із тобою!" — писала дівчина та закликала всіх своїх численних підписників наслідувати її приклад: підтримати український народ і ЗСУ.

Модель раніше анонсувала відкриття ресторану, тому днями опублікувала новий пост, у якому розповіла, що не відмовляється від своїх планів. Це буде ресторан грецької кухні.

"Маленький грецький оазис у самому центрі Парижа", — написала модель. Ресторан "Анна" відкривається 6 травня.

[ + – ] Пост Анни про відкриття ресторану

Варто відзначити, що зайнятися ресторанним бізнесом Анна вирішила недарма. Її чоловік Давид Барокас займається саме готельно-рестораною сферою. Власне, в одному з ресторанів у Франції вони й познайомилися на дні народження близької подруги Анни.