В Финляндии конфисковали два Ferrari и катера российского олигарха Ротенберга

Стоимость конфискованного имущества – более полумиллиарда евро

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В Финляндии конфисковали два шикарных автомобиля Ferrari и два скоростных катера, которые принадлежат семье российских миллиардеров Ротенбергов, а именно, Борису Ротенбергу. Об этом пишет Yle.

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Роман Ротенберг, сын Бориса Ротенберга, внесен в Реестр транспортных средств как владелец, то есть, как он является основным пользователем обоих Ferrari 599 GTB. Их общую стоимость судебный пристав оценил в 300 тысяч евро. Уточняется, что за один из автомобилей не была выплачена страховка. Авто были зарегистрированы в Финляндии в 2009 и 2010 годах, но не проходили техосмотр почти десять лет.

Также были конфискованы два скоростных катера общей стоимостью около 225 000 евро. Один из них новый, марки Buster. Второй, отмечают в приказе об аресте – винтажный, был построен еще в 1946 году.

Евросоюз ввел санкции против Бориса Ротенберга в апреле. До этого он уже находился в списке санкций США.

Семья Ротенбергов жила в Хельсинки в 1990-х годах. У Бориса и Романа Ротенбергов есть финское гражданство. У Романа Ротенберга есть еще и гражданство Великобритании. Роман является первым вице-президентом Федерации хоккея России, вице-президентом Газпромбанка, а с января 2022 года еще и главным тренером хоккейного клуба СКА.

[ + – ] Роман Ротенберг с Владимиром Путиным Фото: РИА Новости

В Финляндии ответственность за санкции лежит на Министерстве иностранных дел, но за практические меры, такие как конфискация, отвечает департамент правоприменения. С конца февраля судебный пристав принял около 80 мер по санкциям.

Большинство мер – это конфискация имущества компаний и физических лиц, находящихся в списке санкций. Властям было передано имущество на несколько десятков миллионов евро.

Точную сумму назвать сложно, поскольку конфискованное имущество разнообразно. Помимо роскошных автомобилей, лодок и недвижимости были конфискованы даже вагоны и химикаты.

Напомним, братья Борис и Аркадий Ротенберги тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным. Они познакомились еще в конце 1960-х годов в Ленинграде, благодаря общему увлечению дзюдо.

Сейчас Ротенберги владеют акциями "Газпрома", рядом банков и мелких компаний. Состояние Бориса оценивалось в 1,5 миллиардов долларов в 2015 году. В Финляндии Ротенбергам и Геннадию Тимченко принадлежит известный стадион "Хартвалл Арена", на котором в 2007 году проходил песенный конкурс Евровидение.