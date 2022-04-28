У Фінляндії конфіскували два Ferrari та катери російського олігарха Ротенберга

Вартість конфіскованого майна — понад пів мільярда євро

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У Фінляндії конфіскували два шикарні автомобілі Ferrari та два швидкісні катери, які належать родині російських мільярдерів Ротенбергів, а саме Борису Ротенбергу. Про це пише Yle.

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Роман Ротенберг, син Бориса Ротенберга, внесений до Реєстру транспортних засобів як власник, тобто як він є основним користувачем обох Ferrari 599 GTB. Їхню загальну вартість судовий пристав оцінив у 300 тисяч євро. Уточнюється, що за один із автомобілів не було виплачено страховку. Авто були зареєстровані у Фінляндії у 2009 та 2010 роках, але не проходили техогляд майже десять років.

Також було конфісковано два швидкісні катери загальною вартістю близько 225 000 євро. Один із них новий, марки Buster. Другий, зазначають у наказі про арешт, — вінтажний, був створений ще 1946 року.

Євросоюз запровадив санкції проти Бориса Ротенберга у квітні. До цього він перебував у списку санкцій США.

Родина Ротенбергів жила в Гельсінкі в 1990-х роках. Борис і Роман Ротенберг мають фінське громадянство. Роман Ротенберг має ще й громадянство Великобританії. Роман є першим віцепрезидентом Федерації хокею Росії, віцепрезидентом Газпромбанку, а із січня 2022 ще й головним тренером хокейного клубу СКА.

[ + – ] Роман Ротенберг із Володимиром Путіним Фото: РИА Новости

У Фінляндії відповідальність за санкції лежить на Міністерстві закордонних справ, але за практичні заходи, такі як конфіскація, відповідає департамент правозастосування. З кінця лютого судовий пристав вжив близько 80 заходів щодо санкцій.

Більшість заходів — це конфіскація майна підприємств і фізичних осіб, які перебувають у списку санкцій. Владі було передано майно на кілька десятків мільйонів євро.

Точну суму назвати складно, оскільки конфісковане майно є різноманітним. Крім розкішних автомобілів, човнів і нерухомості, були конфісковані навіть вагони та хімікати.

Нагадаємо, брати Борис і Аркадій Ротенберги тісно пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони познайомилися ще наприкінці 1960-х років у Ленінграді завдяки спільному захопленню дзюдо.

Зараз Ротенберги володіють акціями "Газпрому", низкою банків і дрібних компаній. Статки Бориса оцінювалися в 1,5 мільярда доларів у 2015 році. У Фінляндії Ротенбергам і Геннадію Тимченку належить відомий стадіон "Хартвал Арена", на якому у 2007 році відбувся пісенний конкурс Євробачення.