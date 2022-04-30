Спасаем красоту. Как сохранить внешность в сложных условиях

Существуют несколько простых рутинных шагов для достижения неплохих результатов в уходе за внешностью.

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За многие годы нас приучили к тому, что наша красота и хорошая внешность всецело зависит от индустрии красоты. Многочисленные бьюти-блогеры, то и дело, рассказывают о средствах "без которых невозможно быть красивыми". А между тем, существуют простые правила, придерживаясь которых, можно не только сохранить, но и значительно улучшить свою внешность. Об этом пишет greatist.

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Ограничьте время пребывания на солнце в теплое время года

По оценкам специалистов, 90 процентов старения кожи вызвано воздействием солнечных лучей, особенно у людей со светлой кожей. Не говоря уже о еще более волнующем риске заболевания раком кожи. Принимая во внимание все это, лучше немного ограничить пребывание на солнце или искать тень, когда бываете на открытом воздухе.

Фото: Snap

Не забудьте защитить кожу вокруг глаз, если вы не можете наносить солнцезащитный крем и носите солнцезащитные очки! Прищуривание совсем не защищает ваши глаза, и если вы с ним перебарщиваете, то у вас может появиться больше линий излома и морщин вокруг глаз и в области лба.

Пейте больше воды

Хотя питьевая вода не увлажняет кожу напрямую, она помогает всем системам организма работать лучше. Она также помогает печени выводить токсины из организма, уменьшает отечность, улучшает функцию почек (что, в свою очередь, помогает сделать темные круги под глазами светлее) и может даже помочь при кожных заболеваниях, таких как псориаз и экзема. Как понять, что вы пьете недостаточно воды? Проверьте свою мочу! Если это глубокий оттенок янтаря, пора пить. Цвет лимонада — значит вы в норме!

Откажитесь от сладкого

Иногда коже требуется некоторое время, чтобы понять, как мы себя чувствовали или что мы ели на прошлой неделе. Если ваш источник энергии в основном состоит из добавленного сахара и рафинированных углеводов, вы можете начать замечать их негативное влияние на кожу.

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Ведь слишком большое потребление одного вида продуктов напрягает тело и кожу. Так, слишком много отшелушивающих кислот может разрушить защитный барьер вашей кожи, точно так же, как слишком много сахара может вызвать всплеск инсулина (гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который регулирует количество сахара в крови) и воспаление на коже.

Этот процесс вырабатывает фермент, который прикрепляется к волокнам коллагена, разрушая их и вызывая потерю прочности и гибкости.

Если вы замечаете, что ваша кожа становится более уязвимой к солнечным лучам, теряете эластичность, появляются прыщи и другие недостатки, проверьте себя: что движет вашим рационом питания и можете ли вы вернуть контроль над потреблением сахара?

Например, преодоление стресса может помочь восстановить энергию мозга, необходимую для приготовления домашней еды. Исследования показывают, что ваши прыщи и/или розацеа обостряются или наоборот — исчезают, в зависимости от того, что вы едите, так что это может быть связано и с диетой.

Не трогайте лицо и меньше поправляйте волосы

Иногда кажется правильным выдавить прыщик, но вы можете причинить коже гораздо больший вред, чем того стоит мгновенное решение вопроса. Во-первых, есть тип прыщей, называемый механическими угрями, который вызван трением от прикосновения к лицу и выталкиванием масла и бактерий обратно в поры.

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Во-вторых, ковыряние кожи и сдавливание могут привести к образованию шрама или коричневого пятна, называемого поствоспалительной гиперпигментацией. В итоге, вы начнете иметь дело со шрамами, а не с прыщами, но это не вариант "или-или". Вы можете жить без обоих!

Принимайте душ и умывайте лицо теплой водой (не горячей!)

Кожное масло в нашей коже имеет воскоподобную консистенцию, и при использовании горячей воды для умывания лица или во время принятия душа это масло, по существу, "тает", лишая кожу столь необходимой природной влаги.

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Теплая вода лучше всего, потому что она позволяет нашим кожным маслам немного нагреться, обеспечивая надлежащее очищение, не удаляя его полностью. Массируйте кожу в течение минуты во время умывания, чтобы максимально использовать очищающее средство!

Постарайтесь найти способы справиться со стрессом

В последнее время явление стрессовых ситуация очень актуализировались. А когда мы пребываем в состоянии стресса или беспокойства, наш организм вырабатывает гормон кортизол. Этот гормон активирует нашу реакцию бегства или борьбы (что хорошо!), но постоянный стресс удерживает эту реакцию в состоянии переутомления.

В частности, для нашей кожи повышенный уровень кортизола может привести к тому, что мы потеряем сияние, уменьшая способность кожи удерживать влагу и стимулируя перепроизводство кожных масел.

Когда вы чувствуете постоянную тревогу, вы можете заметить покраснение или отечность лица. Это результат увеличения кровотока, например, расширения кровеносных сосудов прямо под поверхностью кожи.

Избегайте табачного дыма

Когда табак нагревается с помощью сигарет — или даже при вейпинге — он высвобождает свободные радикалы, которые повреждают ДНК клеток кожи. Это приводит к распаду коллагена и эластина.

Он также сужает кровеносные сосуды, что лишает кожу столь необходимого кислорода, витаминов и питательных веществ. Когда эта затяжка токсичного дыма выдыхается, она попадает на кожу лица и может вызвать появление угрей, особенно вокруг рта и на щеках.

Со временем это приводит к ускоренному старению, обезвоживанию, темным кругам, разрыву кровеносных сосудов и общему тусклому цвету лица. Исследования также показывают, что курильщики выздоравливают медленнее, чем некурящие. Это означает, что когда у вас появляется прыщ, его заживление может занять больше времени, что может привести к поствоспалительной гиперпигментации.

Старайтесь хорошо высыпаться

"Красивый" сон — это реально! Пока мы спим, наши тела заживают и регенерируют клетки. Сон снижает уровень гормона стресса кортизола, который отвечает за обесцвечивание кожи, истончение кожи и появление растяжек. Что касается хороших вещей, сон также увеличивает выработку гормона сна мелатонина, который действует как антиоксидант для борьбы с тонкими линиями, морщинами и раком кожи.

Во время сна мы также вырабатываем новый коллаген, который помогает нашему лицу поддерживать контур и хорошее состояние кожи.

И последнее, но не менее важное: во время сна мы вырабатываем большое количество человеческого гормона роста, который помогает восстанавливать повреждения, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.