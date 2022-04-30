Рятуємо красу. Як зберегти зовнішність у складних умовах

Існують кілька простих рутинних кроків для досягнення непоганих результатів у догляді за зовнішністю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За багато років нас привчили до того, що наша краса та гарна зовнішність повністю залежить від індустрії краси. Численні б'юті-блогери, раз у раз, розповідають про засоби "без яких неможливо бути красивими". А тим часом, існують прості правила, дотримуючись яких можна не тільки зберегти, а й значно покращити свою зовнішність. Про це пише greatist.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Обмежте час перебування на сонці в теплу пору року

За оцінками фахівців, 90 відсотків старіння шкіри спричинено впливом сонячних променів, особливо у людей зі світлою шкірою. Не кажучи вже про ризик, який ще більше хвилює, — захворювання на рак шкіри. З огляду на все це, краще трохи обмежити перебування на сонці або шукати тінь, коли буваєте на відкритому повітрі.

Фото: Snap

Не забудьте захистити шкіру навколо очей, якщо ви не можете наносити сонцезахисний крем і носіть сонцезахисні окуляри! Примружування зовсім не захищає ваші очі, і якщо ви з ним переборщуєте, то у вас може з'явитися більше ліній зламу та зморшок навколо очей та на чолі.

Пийте більше води

Хоча питна вода не зволожує шкіру безпосередньо, вона допомагає всім системам організму працювати краще. Вона також допомагає печінці виводити токсини з організму, зменшує набряклість, покращує функцію нирок (що, зі свого боку, допомагає зробити темні кола під очима світлішим) і може навіть допомогти при шкірних захворюваннях, таких як псоріаз та екзема. Як зрозуміти, що ви п'єте недостатньо води? Перевірте свою сечу! Якщо це глибокий відтінок бурштину, настав час пити. Колір лимонаду — отже ви в нормі!

Відмовтеся від солодкого

Іноді шкірі потрібен деякий час, щоб зрозуміти, як ми почувалися або що ми їли минулого тижня. Якщо джерело енергії здебільшого складається з доданого цукру та рафінованих вуглеводів, ви можете почати помічати їхній негативний вплив на шкіру.

Фото: Getty Images

Адже надто велике споживання одного виду продуктів напружує тіло та шкіру. Так, занадто багато відлущувальних кислот може зруйнувати захисний бар'єр вашої шкіри, так само, як занадто багато цукру може викликати спалах інсуліну (гормон, що виробляється підшлунковою залозою, який регулює кількість цукру в крові) та запалення на шкірі.

Цей процес виробляє фермент, який прикріплюється до волокон колагену, руйнуючи їх і викликаючи втрату міцності та гнучкості.

Якщо ви помічаєте, що ваша шкіра стає вразливішою до сонячних променів, втрачаєте еластичність, з'являються прищі й інші недоліки, перевірте себе: що рухає вашим раціоном харчування і чи можете ви повернути контроль над споживанням цукру?

Наприклад, подолання стресу може допомогти відновити енергію мозку, необхідну для приготування домашньої їжі. Дослідження показують, що ваші прищі та/або розацеа загострюються чи навпаки — зникають, залежно від того, що ви їсте, тож це може бути пов'язане з дієтою.

Не чіпайте обличчя і менше поправляйте волосся

Іноді здається правильним видавити прищик, але ви можете заподіяти шкірі набагато більшу шкоду, ніж того вартує миттєве вирішення питання. По-перше, є тип прищів, званий механічними вуграми, який викликаний тертям від дотику до обличчя та виштовхуванням олії і бактерій назад у пори.

Фото: Getty Images

По-друге, колупання шкіри і здавлювання можуть призвести до утворення шраму або коричневої плями, яка називається післязапальною гіперпігментацією. Як наслідок, ви почнете мати справу зі шрамами, а не з прищами, але це не варіант "або-або". Ви можете жити без обох!

Приймайте душ і вмивайте обличчя теплою водою (не гарячою!)

Шкірна олія в нашій шкірі має воскоподібну консистенцію, і в разі використання гарячої води для вмивання обличчя або під час прийняття душу ця олія, по суті, "тане", позбавляючи шкіру настільки необхідної природної вологи.

Фото: Getty Images

Тепла вода найкраща, тому що вона дозволяє нашим шкірним оліям трохи нагрітися, забезпечуючи належне очищення, не видаляючи його повністю. Масажуйте шкіру протягом хвилини під час вмивання, щоб максимально використати засіб для чищення!

Намагайтеся знайти способи впоратися зі стресом

Останнім часом явище стресових ситуацій дуже актуалізувалося. А коли ми перебуваємо у стані стресу чи занепокоєння, наш організм виробляє гормон кортизол. Цей гормон активує нашу реакцію втечі або боротьби (що добре!), але постійний стрес утримує цю реакцію у стані перевтоми.

Зокрема, для нашої шкіри підвищений рівень кортизолу може призвести до того, що ми втратимо сяйво, зменшуючи здатність шкіри утримувати вологу та стимулюючи надвиробництво шкірних олій.

Коли ви відчуваєте постійну тривогу, ви можете помітити почервоніння чи набряклість обличчя. Це результат збільшення кровотоку, наприклад розширення кровоносних судин прямо під поверхнею шкіри.

Уникайте тютюнового диму

Коли тютюн нагрівається за допомогою сигарет — або навіть під час вейпінгу — він вивільняє вільні радикали, які пошкоджують ДНК клітин шкіри. Це призводить до розпаду колагену й еластину.

Він також звужує кровоносні судини, що позбавляє шкіру настільки необхідного кисню, вітамінів і поживних речовин. Коли ця затяжка токсичного диму видихається, вона потрапляє на шкіру обличчя і може спричинити появу вугрів, особливо навколо рота та на щоках.

Згодом це призводить до прискореного старіння, зневоднення, темних кіл, розриву кровоносних судин і загального тьмяного кольору обличчя. Дослідження також показують, що курці одужують повільніше, ніж ті, хто не палять. Це означає, що коли у вас з'являється прищ, його загоєння може зайняти більше часу, що може призвести до післязапальної гіперпігментації.

Намагатися добре висипатися

"Красивий" сон — це реально! Поки ми спимо, наші тіла гояться і регенерують клітини. Сон знижує рівень гормону стресу кортизолу, який відповідає за знебарвлення шкіри, витончення шкіри та появу розтяжок. Що стосується хороших речей, сон також збільшує вироблення гормону сну мелатоніну, який діє як антиоксидант для боротьби з тонкими лініями, зморшками та раком шкіри.

Під час сну ми також виробляємо новий колаген, який допомагає нашому обличчю підтримувати контур і добрий стан шкіри.

Й останнє, але не менш важливе: під час сну ми виробляємо велику кількість людського гормону росту, що допомагає відновлювати ушкодження, з якими ми стикаємося щодня.