Новость про визит Иэна Маккеллена во Львов оказалась шуткой

Фотография, которая разошлась по СМИ, была сделана блогером-путешественником Максимом Беспаловым в 2021 году в Лондоне

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После приезда актрисы Анджелины Джоли во Львов, и шквала новостей об этом, в Сети появилась новость, что вслед за Джоли во Львов прибыл и сэр Иэн Маккеллен, британский актер сыгравший Гэндальфа во "Властелине Колец" и Магнето в "Людях Икс". Но вскоре сам автор снимка признался, что это была шутка.

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Максим Беспалов опубликовал пост в котором иронично отметил, что можно всю жизнь писать книги, играть в "Что? Где? Когда?", выступать в политических ток-шоу, вести блог о путешествиях, но в итоге наступит момент, когда ты становишься известен на весь мир под именем: "Что это за чувак рядом Гэндальфом?"

[ + – ] Оригинальный пост с которого все началось Фото: Скриншот

Максим отметил, что фото с сэром Иэном Маккелленом опубликовал после волны постов про визит Анджелины Джоли во Львов.

"Я уже публиковал его на своей странице и получил кучу лайков и расспросов об обстоятельствах встречи. Однако на этот раз я добавил шутливую подпись и геолокацию в "Пьяной вишне" по улице Краковская во Львове. С моей точки зрения было очевидно, что подобное будет восприниматься исключительно как шутка. Тонкая, но шутка. Ничего не выдавало в сообщениях серьезность", — пояснил блогер. Но когда его завалили сообщениями, он понял, что многие новость о "Гэндальфе в Львове" восприняли серьезно.

"За пару часов фейковую новость с моим фото разместили десятки сайтов, тысячи телеграмм-каналов, даже чаты ОСМД. Новый канал, УНИАН, Верховная Рада, Труха, Геращенко… Не думал, что моя фотография когда-нибудь будет опубликована на Ua-football, а это произошло! Подтянулись иностранцы – 9gag, Reddit, сайты из домена .ru. Бороться с этим было невозможно, оставалось только смеяться и общаться с десятками друзей, которые начали сбрасывать все новые и новые ссылки. Пришлось также дать несколько официальных опровержений новости. Однако спросили только единицы", — рассказал Максим Беспалов и отметил, что новость про приезда Иэна Маккеллена уже дошла до Британии и пришлось давать пояснения уже британским СМИ.

В итоге сам сэр Иэн Маккелен дал опровержение, написал твит, в котором сообщил, что он не приезжал в Львов и Украину вообще.

[ + – ] Твит Иэна Маккелена о том, что он не приезжал в Украину Фото: Скриншот

"Я вижу в этой истории, прежде всего, безудержную, чуть ли не детскую веру украинцев в чудо. И неистовый оптимизм. В этом нет ничего плохого", — резюмировал Максим Беспалов.