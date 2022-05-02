3 мая 2022 наступит самый счастливый день в году. Что нужно знать

Именно в этот день Луна и Солнце дарят колоссальный поток благостной энергии. Акшая Тритья преподносит шанс использовать наилучшие астрологические возможности в нашей жизни

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Согласно ведическим писаниям, именно третьего мая, когда Солнце и Луна оказывают самое сильное влияние на Землю, любое дело, начатое в этот день, будет просто обречено на успех.

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Что такое Акшая Тритья

Слово "Акшая" переводится с древнего санскрита как "непобедимый, бессмертный, вечный, нетленный, неразрушимый". А слово "Тритья" означает третий лунный день (титхи), который благоприятен для любых начинаний.

В писаниях упоминается, что это день явления шестой дашаватары Вишну — Парашурамы. Он пришел, чтобы восстановить божественный порядок на земле и избавить брахманов от угнетения кшатриями. Считается, что именно в этот день однажды в древние времена была совершена первая жертвенная церемония (ягья) для блага, благополучия и процветания всей человеческой цивилизации.

[ + – ] Вишну и его супруга Лакшми Фото: Соцсети

Так что любое дело, начатое в этот день, будет успешным, а результаты этих добрых начинаний будут благоприятными на протяжении долгого времени.

Акшая Тритья в астрологии

С точки зрения астрологии в это время такие важные планеты как Луна и Солнце третьего мая будут оказывать большое влияние на все происходящее на Земле. Луна проходит созвездие Тельца ежемесячно, а вот Солнце в созвездии Овна бывает всего лишь один раз в году. Акшая Тритья — это положения экзальтации Солнца и Луны, а значит сильнейшего проявления их качеств. Солнце дает жизненную и исцеляющую энергию, а Луна символизирует нашу духовную сущность.

[ + – ] Солнце и Луна - в день Акшая Тритья они оказывают сильнейшее влияние на все происходящее на Земле Фото: Соцсети

Каждый год Акшая Тритья рассчитывается астрологами исходя из того, когда начался лунный месяц Вийшакха. А затем находят третий лунный день светлой половины этого месяца.

Согласно этим подсчетам в 2022 году Акшая Тритья начнется 3 мая в 06.37 и закончится 3 мая в 23.28 по киевскому времени.

Акшая Тритья в индуизме

В день Акшая Тритья во многих индуистских храмах проводят ритуалы, посвященные Вишну и его супруге Лакшмидеви. Они покровительствуют семье, процветанию, красоте, благополучию и поддержанию божественных законов во Вселенной. Так что этот день стоит посвятить молитвам, благим начинаниям и не стесняться жертвовать на благотворительность, но только от чистого сердца.

Что можно делать в день Акшая Тритья

При возможности, этот день лучше провести на природе, в окружении друзей. Если вы занимаетесь духовными практиками – то это лучший день для их проведения: они поднимут вас на новую ступень саморазвития.

[ + – ] Медитация на природе - отличный способ провести Акшая Тритья Фото: Соцсети

Не лишним будет сделать что-то приятное для своих родителей, ведь Луна и Солнца олицетворяют мать и отца. Если их уже нет в живых, то стоит вспомнить их в молитвах.

В день Акшая Тритья стоит заключать брак, или помолвку, начинать то, что давно откладывали.

Стоит сделать что-то своими руками: любой предмет будет обладать особенной сильной энергией.

В этот день любое путешествие будет приятным, а переезд – пройдет без неприятных потрясений.

Если необходимо предотвратить какое-то неприятное событие, то стоит рассказать о нем, как о уже свершившемся. Считается, что в этом случае оно не произойдет.

Можно и нужно заключать деловые сделки, искать деловых партнеров, открывать вклады в банке.

[ + – ] В день Акшая Тритья рекомендуется покупать украшения из драгоценных металлов Фото: Скриншот

Также считается, что приобретенные в этот день изделия из золота и серебра приумножат богатства.

Чего нельзя делать в день Акшая Тритья

Нельзя занимать деньги – считается, что тогда весь следующий год придется буквально бороться за финансы.

Нельзя вести себя эгоистично, ссориться и ругаться. Согласно ведической астрологии, сколько раз человек во время Акшая Тритья поссорится, столько серьезных недругов он наживет до будущей весны.

Нельзя делиться с окружающими своими планами и желаниями, иначе они не сбудутся.