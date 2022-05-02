3 травня 2022 року настане найщасливіший день року. Що потрібно знати

Саме в цей день Місяць і Сонце дарують колосальний потік благостної енергії. Акшая Тріт'я дає шанс використати найкращі астрологічні можливості в нашому житті.

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Відповідно до ведичних писань, саме третього травня, коли Сонце і Місяць надають найсильніший вплив на Землю, будь-яка справа, розпочата цього дня, буде просто приречена на успіх.

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Що таке Акшая Тріт'я

Слово "Акшая" перекладається з давнього санскриту як "непереможний, безсмертний, вічний, нетлінний, неруйнівний". А слово "Тріт'я" означає третій місячний день (тітхі), який сприятливий для будь-яких починань.

У писаннях згадується, що це день явища шостої дашаватари Вішну — Парашурами. Він прийшов, щоб відновити божественний порядок на землі та позбавити брахманів від гноблення кшатріями. Вважається, що саме в цей день одного разу в давні часи було здійснено першу жертовну церемонію (яг'я) для блага, благополуччя та процвітання всієї людської цивілізації.

[ + – ] Вішну та його дружина Лакшмі Фото: Соцсети

Тож будь-яка справа, розпочата цього дня, буде успішною, а результати цих добрих починань будуть сприятливими протягом довгого часу.

Акшая Тріт'я в астрології

З погляду астрології в цей час такі важливі планети як Місяць і Сонце третього травня впливатимуть на все, що відбувається на Землі. Місяць проходить сузір'я Тельця щомісяця, а от Сонце в сузір'ї Овна буває лише один раз на рік. Акшая Тріт'я — це положення екзальтації Сонця і Місяця, а значить найсильнішого прояву їх якостей. Сонце дає життєву та зцілювальну енергію, а Місяць символізує нашу духовну сутність.

[ + – ] Сонце і Місяць — у день Акшая Тріт'я вони мають сильний вплив на все, що відбувається на Землі Фото: Соцсети

Щороку Акшая Тріт'я розраховується астрологами виходячи з того, коли розпочався місячний місяць Війшакха. А потім знаходять третій місячний день світлої половини цього місяця.

Згідно з цими підрахунками у 2022 році Акшая Тріт'я розпочнеться 3 травня о 06:37 та закінчиться 3 травня о 23:28 за київським часом.

Акшая Тріт'я в індуїзмі

У день Акшая Тріт'я у багатьох індуїстських храмах проводять ритуали, присвячені Вішну та його дружині Лакшмідеві. Вони сприяють сім'ї, процвітанню, красі, благополуччю і підтримці божественних законів у Всесвіті. Отже, цей день варто присвятити молитвам, благим починанням і не соромитися жертвувати на благодійність, але тільки від щирого серця.

Що можна робити в день Акшая Тріт'я

За нагоди, цей день краще провести на природі, в оточенні друзів. Якщо ви займаєтеся духовними практиками — це найкращий день для їх проведення: вони піднімуть вас на новий щабель саморозвитку.

[ + – ] Медитація на природі — чудовий спосіб провести Акшая Тріт'я Фото: Соцсети

Не зайвим буде зробити щось приємне для своїх батьків, адже Місяць і Сонце уособлюють матір і батька. Якщо їх уже немає в живих, то варто згадати їх у молитвах.

У день Акшая Тріт'я варто укладати шлюб, або заручини, починати те, що давно відкладали.

Варто зробити щось своїми руками: будь-який предмет матиме особливу сильну енергію.

У цей день будь-яка подорож буде приємною, а переїзд — пройде без неприємних потрясінь.

Якщо необхідно запобігти якійсь неприємній події, то варто розповісти про неї, як про те, що вже відбулося. Вважається, що у цьому випадку вона не станеться.

Можна і треба укладати ділові угоди, шукати ділових партнерів, відкривати вклади у банку.

[ + – ] У день Акшая Тріт'я рекомендується купувати прикраси з дорогоцінних металів Фото: Скриншот

Також вважається, що придбані в цей день вироби із золота та срібла примножать багатства.

Чого не можна робити в день Акшая Тріт'я

Не можна позичати — вважається, що тоді весь наступний рік доведеться буквально боротися за фінанси.

Не можна поводитися егоїстично, сваритися. Відповідно до ведичної астрології, скільки разів людина під час Акшая Тріт'я посвариться, стільки серйозних недругів вона наживе до наступної весни.

Не можна ділитися з навколишніми своїми планами та бажаннями, інакше вони не справдяться.