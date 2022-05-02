Астролог назвала опасную дату в мае 2022, которая станет переломной для украинцев

Коридор затмений, который продолжится до 16 мая, повлияет не только на Украину, но и другие государства.

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30 апреля произошло солнечное затмение в Тельце, которое открыло коридор затмений, и он продолжится до 16 мая. Чего стоит ожидать украинцам в этот период, рассказала астролог Марина Скади.

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По ее словам, гражданам страны сейчас очень тяжело, тем более, что Украина находится под покровительством Тельца. Она подчеркнула, что в этом знаке зодиака после длительного перерыва первое затмение произошло 19 ноября 2021 года, произойдет будет 23 октября 2023 года. Предыдущий период затмений с похожей энергетикой был в 2003-2004 годах.

Скади отметила, что весенний коридор затмений отсечет все ненужное и старое, но это может сопровождаться болью и дискомфортом для большинства людей. К тому же в мае начнет меняться политический вектор развития многих стран.

"В ближайшее время основная работа происходит скрыто, медленно, но она необходима, так как сейчас формируется база. Будут постепенно внедряться изменения в социальных и экономических программах отдельных государств, результаты которых будут видны к концу 2022 года. 30 апреля энергетически мощное время, день непредсказуемых событий, особенно во внешней жизни в глобальных масштабах. В этот же день Меркурий перейдет в знак Близнецы, в знак своего владения, и поможет понять и принять перемены, которые произойдут в ближайшие две недели".

Она добавила: весенний коридор затмений является отправной точкой, результатом которой будет разрушение всех систем и структур, целью которых является личное обогащение и обесценивание человеческой жизни. Если же люди не хотят понимать очевидного и предпочитают отмалчиваться, оставаясь в стороне от того, что происходит сейчас, особенно в Украине, то такое коллективное явление может стать плачевным для всего мира. Звезды заставят многих людей задуматься над тем, что происходит сейчас. Может случиться трагедия, которая станет спусковым крючком в череде опасных событий, но это привлечет внимание мировой элиты к проблемам человечества.

Самым тяжелым и непредсказуемым днем астролог называет 9 мая:

"Это срединная точка между затмениями, непредсказуемое время. Бесполезно искать логику в происходящем. Совершенно необязательно, что фон этого дня будет негативный. Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также высока. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот. Плутон – управитель лунного затмения в Скорпионе, разворачивается в ретроградное движение 30 апреля. Все, что было актуально до этого дня, в большинстве случаев больше не представляет ценности. Происходит переоценка ценностей, причем не только материальных, но и духовных. День сложный, связанный с потерями, но они обязательно оправдаются уже в скором времени. Могут выявиться проблемы в управлениями государственными финансами, а также предприняты попытки скрыть преступления порой ценой многочисленных жертв".

Скади уточняет, что затмение по оси Телец-Скорпион особенно ощутимо, так как знаки связаны с основными жизненными потребностями, но эта энергия позволяет поменять самую сложную жизненную ситуацию и не допустить непоправимого:

"На фоне разворачивающихся мировых процессов существует риск масштабного уничтожения отдельных стран, а может быть, и всей планеты. Первое, что нужно сделать, чтобы избежать худшего, – объективно посмотреть на ситуацию и честно себе ответить: кто является манипулятором, а кто – жертвой и ресурсом для удовлетворения чужих потребностей".

Влияние этого коридора затмений может затянуться, так как с 10 мая по 3 июня период ретроградного Меркурия.

Напомним, в какой день мая любое начинание будет обречено на успех.