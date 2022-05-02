Астрологиня назвала небезпечну дату у травні 2022 року, яка стане переломною для українців

Коридор затемнень, який триватиме до 16 травня, вплине не лише на Україну, а й на інші держави.

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30 квітня відбулося сонячне затемнення в Тельцеві, яке відкрило коридор затемнень, і він триватиме до 16 травня. Чого варто очікувати українцям у цей період, розповіла астрологиня Марина Скаді.

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За її словами, громадянам країни зараз дуже важко, тим більше, що Україна перебуває під заступництвом Тельця. Вона наголосила, що в цьому знаку зодіаку після тривалої перерви затемнення відбудеться 23 жовтня 2023 року, перше затемнення сталося 19 листопада 2021 року. Попередній період затемнень зі схожою енергетикою був у 2003-2004 роках.

Скаді зазначила, що весняний коридор затемнень відсіче все непотрібне та старе, але це може супроводжуватися болем та дискомфортом для більшості людей. До того ж у травні почне змінюватись політичний вектор розвитку багатьох країн.

"Найближчим часом основна робота відбувається приховано, повільно, але вона необхідна, тому що зараз формується база. Поступово впроваджуватимуться зміни в соціальних та економічних програмах деяких держав, результати яких буде видно до кінця 2022 року. 30 квітня енергетично потужний час, день непередбачуваних подій, особливо у зовнішньому житті в глобальних масштабах. У цей же день Меркурій перейде в знак Близнюки, в знак свого володіння, і допоможе зрозуміти та прийняти зміни, які відбудуться в найближчі два тижні”.

Вона додала: весняний коридор затемнень є відправною точкою, результатом якої буде руйнація всіх систем та структур, метою яких є особисте збагачення та знецінення людського життя. Якщо ж люди не хочуть розуміти очевидного і вважають за краще відмовчуватися, залишаючись осторонь того, що відбувається зараз, особливо в Україні, то таке колективне явище може стати плачевним для всього світу. Зірки змусять багатьох людей замислитися над тим, що відбувається зараз. Може статися трагедія, яка стане спусковим гачком у низці небезпечних подій, але це приверне увагу світової еліти до проблем людства.

Найважчим та непередбачуваним днем астрологиня називає 9 травня:

"Це серединна точка між затемненнями, непередбачуваний час. Марно шукати логіку в тому, що відбувається. Абсолютно необов'язково, що фон цього дня буде негативним. Можливий несподіваний поворот подій, щаслива випадковість, але і ймовірність неприємностей також висока. Цього дня все перевертається з ніг на голову і навпаки: Плутон — керівник місячного затемнення в Скорпіоні, розгортається в ретроградний рух 30 квітня. Все, що було актуально до цього дня, в більшості випадків більше не має цінності. Відбувається переоцінка, при чому не тільки матеріальних, але й духовних. День складний, пов'язаний із втратами, але вони обов'язково виправдаються вже незабаром. Можуть виявитися проблеми в керуванні державними фінансами, а також спроби приховати злочини часом ціною численних жертв".

Скаді уточнює, що затемнення по осі Телець-Скорпіон особливо відчутне, оскільки знаки пов'язані з основними життєвими потребами, але ця енергія дозволяє змінити найскладнішу життєву ситуацію і не допустити непоправного:

"На тлі світових процесів, що розгортаються, існує ризик масштабного знищення деяких країн, а може, і всієї планети. Перше, що потрібно зробити, щоб уникнути гіршого, — об'єктивно подивитися на ситуацію і чесно собі відповісти: хто є маніпулятором, а хто — жертвою і ресурсом задоволення чужих потреб".

Вплив цього коридору затемнень може затягтися, оскільки з 10 травня до 3 червня період ретроградного Меркурія.

Нагадаємо, в який день травня будь-яке починання матиме успіх.