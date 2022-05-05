Психолог рассказала, как не ругаться с родными на фоне постоянных стрессов

Эксперты рекомендуют поддерживать баланс в общении с близкими

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Сейчас это невозможно, потому что агрессия идет со всех сторон и находит выход из-за чрезмерного потребления пищи или из-за ссор. Об этом пишет тг-канал "Психологическая поддержка"

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Вопрос о том, как вы доносите свой посыл к родным. Контролировать форму подачи сейчас очень сложно, обратите на это внимание и не уходите в обвинения.

Вместо обвинений вы можете сказать:

"Я сейчас очень злюсь из-за ощущения беспомощности. Мне страшно, и я не понимаю, что будет завтра. Я не чувствую себя в безопасности. Давай мы с тобой, как партнеры, подумаем, что можем сделать".

Женщины более пластичны и эмоциональны сейчас, им легче перерабатывать подобную информацию. Мужчины напротив, все держат в себе, консервируют страхи, им с этим посложнее. Потому осторожнее с критикой к своему партнеру.

Старайтесь использовать принцип бутерброда:

хороший акцент — конструктивная критика — хороший акцент

Так критика будет восприниматься партнером правильно!

Например, мужчина сказал вам что-нибудь неприятное, вы ему можете ответить:

"Послушай, я очень тебя ценю и люблю как своего мужа/партнера, но твои слова меня сейчас очень ранят/злят и т.д. Не поступай так, пожалуйста. Прошу тебя сопротивляться своей рациональной части и быть для нас защитником. Мы со всем справимся".

Сопротивления сыплются сейчас у всех, потому что люди чувствуют невероятную беспомощность.

Если у вас есть силы и желания, можете устроить ритуал переговоров. К примеру, каждый вечер в 18:00 садиться вместе, чтобы поговорить.

Если у вас есть маленькие дети, вы можете прожить агрессию через игру с ними. Или попробовать эту игру в своей паре.

Игра на работу с агрессией:

Становитесь на 4 "лапы" и представляете себя животным, которое может защищаться лапами, зубами, рычанием…

Играете, например, в семью тигров. Покусываете, лапой толкаете. В такой игровой форме будет гораздо легче прожить агрессию.