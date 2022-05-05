Психолог розповіла, як не лаятися з рідними на тлі постійних стресів

Експерт рекомендує підтримувати баланс у спілкуванні з близькими

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Зараз це неможливо, тому що агресія йде з усіх боків і знаходить вихід через надмірне споживання їжі або через сварки. Про це пише тг-канал "Психологічна підтримка"

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Питання, як ви доносите свій посил до рідних. Контролювати форму подачі зараз дуже складно, зверніть на це увагу і не йдіть у звинувачення.

Замість звинувачень ви можете сказати:

"Я зараз дуже злюся через відчуття безпорадності. Мені страшно, і я не розумію, що буде завтра. Я не почуваюся в безпеці. Давай ми з тобою, як партнери, подумаємо, що можемо зробити".

Жінки пластичніші та емоційніші зараз, їм легше переробляти подібну інформацію. Чоловіки навпаки, все тримають у собі, консервують страхи, їм із цим складніше. Тому обережніше із критикою до свого партнера.

Намагайтеся використати принцип бутерброду:

хороший акцент — конструктивна критика — хороший акцент

Так критика сприйматиметься партнером правильно!

Наприклад, чоловік сказав вам щось неприємне, ви йому можете відповісти:

"Послухай, я дуже тебе ціную і люблю як свого чоловіка/партнера, але твої слова мене зараз дуже ранять/злять і т.д. Не роби так, будь ласка. Прошу тебе чинити опір своїй раціональній частині і бути для нас захисником. Ми з усім впораємося".

Опирання сиплються зараз у всіх, тому що люди відчувають неймовірну безпорадність.

Якщо у вас є сили та бажання, можете влаштувати ритуал переговорів. Наприклад, щовечора о 18:00 сідати разом, щоб поговорити.

Якщо у вас є малі діти, ви можете прожити агресію через гру з ними. Або спробувати цю гру у своїй парі.

Гра на роботу з агресією:

Ставайте на 4 "лапи" і уявляєте себе твариною, яка може захищатися лапами, зубами, гарчанням.

Граєте, наприклад, у сім'ю тигрів. Покусуєте, штовхайте лапою. У такій ігровій формі набагато легше прожити агресію.