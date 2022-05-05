Астро-прогноз. 5 знаков зодиака, которым повезет в любви в мае 2022

В мае планеты подготовили нам ряд испытаний. Это и затемнение, и ретроградный Меркурий, который заставит людей оглянуться на свое прошлое.

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Астролог Анжела Перл подробно рассказала о том, что ждет всех знаков зодиака в мае 2022 года. Мы же на этот раз выбрали знаков-счастливчиков, которые будут купаться в любви в последний месяц весны.

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Скорпион

16 мая Лунное затмение в Скорпионе – это будет достаточно эмоциональный период в любом случае для всех знаков, особенно для Скорпионов.

Ретроградный Меркурий в мае — это всегда возвращение в прошлое (возможно это будет возвращение к своей прошлой любви и попытка восстановить отношения).

Немалое влияние на Скорпионов в мае будет иметь Венера — планета женщин и любви, которая не обойдет вас в этом месяце.

Также в мае следует переоценить, пересмотреть определенные вопросы. Поэтому не следует торопиться с резкими решениями.

С 10 мая по 3 июня 2022 года – Ретро-Меркурий – возможны возвращение покупок, отмена своих решений. В это время принимать важные решения, например, согласиться выйти замуж или сделать предложение, нужно только в случае, когда вы уверены на 200% в своем выборе.

В частности, будут хорошие предложения на работу или успешные проекты. Поэтому, кроме любви, у Скорпионов будет еще много денег.

[ + – ] Гороскоп для Скорпионов на май 2022

Стрелец

В мае 2022 года Венера меняет свой знак — она входит в ваш 5-й дом. Планета удовольствия входит в дом удовольствия. Венера – это еще и планета красоты, любви и уюта. Реальная в этот период новость о беременности или просто радостная новость.

10 мая Меркурий останавливается в вашем 7-м доме и возвращается в ретродвижении. 7 дом – кроме отношений по рабочим вопросам, это и дом брака. В этот период возможна связь с бывшим супругом. С вами могут выйти на контакт люди из прошлого.

Ретроградный Меркурий — период, когда нежелательно принимать важные решения.

[ + – ] Гороскоп для Стрельцов на май 2022

Весы

Для Весов следует быть осторожными с принятием важных решений в мае 2022 (только если вы точно уверены в своем выборе). Ведь все, что мы делаем при затемнении, это будет надолго.

3 мая Венера (планета, управляющая вашим знаком зодиака) входит в седьмой дом – дом отношений, партнерских контактов, финансовых операций. Поэтому как с любовью, так и с деньгами Весам точно повезет в этом месяце.

В частности, Меркурий останавливается в 9-м доме до 3 июня 2022 — это период ожидания, пауза — в это время будет возвращение в прошлое, пересмотр и переосмысление своей жизни.

Во время Ретро-Меркурия можно перезаключить договор, однако не следует начинать новые проекты и отношения.

11 мая Юпитер входит в ваш 7-м дом гороскопа до октября – это сектор брака, ведь в этом доме Юпитер сочетается с Венерой – планетой любви и удовольствия. Поэтому в это время могут быть заключения брака, новость о беременности и т.д.

[ + – ] Гороскоп для Весов на май 2022

Рак

Для Раков в этом месяце важную роль играет Венера — 3 мая она войдет в 10-й дом гороскопа (дом достижений, карьеры и популярности). Однако с последним следует быть осторожными, ведь популярность может быть как в положительном ключе, так и в отрицательном.

Венера в десятом доме – это также служебный роман.

11 мая Юпитер (планета возможностей, изобилия) сменяет знак и входит в ваш 10-й дом гороскопа, где уже находится Венера. Юпитер будет все увеличивать в разы. Возможна новость о предложении или зачатии ребенка.

Юпитер в десятом доме – также проявление себя в мире. Он может дать стержень, уверенность в завтрашнем дне.

16 мая — Лунное затмение в 5-м доме Раков. Дом любви, удовольствия, радости. Лунное затмение всегда проявляет правду, поэтому в этот период все станет на свои места.

[ + – ] Гороскоп для Раков на май 2022

Дева

В мае состоится Ретроградный Меркурий – планета, управляющая Девами. Поэтому на этот знак зодиака он будет иметь особое влияние.

3 мая Венера входит в 8-й дом гороскопа – дом финансов, достатка. Поскольку Венера – планета радости, гармонии, подарков, то вы получите большие деньги, возможно, алименты.

11 мая в этот же дом входит и Юпитер. Если Венера – планета маленького счастья, то Юпитер – это большое счастье и достаток. Потому он все умножит в разы.

8 дом – это дом зачатия, дом мистики, интима и сексуальных партнеров. Поэтому любви в жизни Дев точно не будет мало.

[ + – ] Гороскоп для Дев на май 2022

Напомним, каким знакам зодиака повезет с деньгами в мае 2022 года.