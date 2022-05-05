Астропрогноз. 5 знаків зодіаку, яким пощастить у коханні в травні 2022

У травні планети підготували нам низку випробувань. Це і затемнення, і Ретроградний Меркурій, який змусить людей озирнутися на своє минуле.

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Астрологиня Анжела Перл детально розповіла про те, що чекає на всіх знаків зодіаку у травні 2022. Ми ж цього разу обрали знаків-щасливчиків, які купатимуться в коханні в останній місяць весни.

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Скорпіон

16 травня Місячне затемнення у Скорпіоні — це буде доволі емоційний період у будь-якому разі для всіх знаків, а особливо для Скорпіонів.

Ретроградний Меркурій у травні — це завжди повернення в минуле (можливо, це буде повернення до свого минулого кохання та спроба відновити стосунки).

Неабиякий вплив на Скорпіонів у травні матиме Венера — планета жінок та кохання, яке не обійде вас у цьому місяці.

Також у цьому місяці варто переоцінити, передивитися певні питання. Тому не варто поспішати з різкими рішеннями.

З 10 травня по 3 червня 2022 — Ретро-Меркурій — можливі повернення покупок, скасування своїх рішень. У цей час приймати важливі рішення, наприклад згодитися вийти заміж чи зробити пропозицію, треба тільки у випадку, коли ви впевнені на 200% у своєму виборі.

Зокрема будуть хороші пропозиції на роботу чи успішні проєкти. Тому, окрім любові, Скорпіони матимуть ще й багато грошей.

[ + – ] Гороскоп для Скорпіонів на травень 2022

Стрілець

У травні 2022 Венера змінює свій знак — вона входить у ваш 5-й дім. Планета задоволення входить у дім задоволення. Венера — це ще й планета краси, кохання та затишку. Реальна в цей період новина про вагітність, або просто радісна новина.

10 травня Меркурій зупиняється у вашому 7-му домі і повертається назад в ретрорусі. 7 дім — окрім стосунків по робочих питаннях, це і дім шлюбу. У цей період можливий зв'язок з колишнім чоловіком (дружиною). З вами можуть вийти на контакт люди з минулого.

На Стрільців також матиме вплив Ретроградний Меркурій — період, коли небажано приймати важливих рішень.

[ + – ] Гороскоп для Стрільців на травень 2022

Терези

Для Терезів варто бути обережними з прийняттям важливих рішень у травні 2022 (тільки якщо ви точно впевнені у своєму виборі). Адже все, що ми робимо під час затемнення, це буде надовго.

3 травня Венера (планета, яка управляє вашим знаком зодіаку) входить у сьомий дім — дім стосунків, партнерських контактів, фінансових операцій. Тому як з коханням, так і з грошима Терезам точно пощастить у цьому місяці.

Зокрема Меркурій зупиняється в 9-му домі до 3 червня 2022 — це період очікування, пауза — у цей час буде повернення в минуле, перегляд та переосмислення свого життя.

Під час Ретро-Меркурія можна переукласти договір, проте не варто починати нові проєкти та стосунки.

11 травня Юпітер входить у ваш 7-м дім гороскопу до жовтня — це сектор шлюбу, адже в цьому домі Юпітер поєднується з Венерою — планетою кохання та задоволення. Тому в цей час можуть бути укладення шлюбу, новина про вагітність тощо.

[ + – ] Гороскоп для Терезів на травень 2022

Рак

Для Раків у цьому місяці також важливу роль відіграє Венера — 3 травня вона увійде в 10-й дім гороскопу (дім досягнень, кар'єри та популярності). Проте з останнім варто бути обережним, адже популярність може бути як у позитивному ключі, так і в негативному.

Венера в десятому домі — це також службовий роман.

11 травня Юпітер (планета можливостей, достатку) змінює знак і входить у ваш 10-й дім гороскопу, де вже перебуває Венера. Юпітер все збільшуватиме в рази. Можлива новина про освідчення чи зачаття дитини.

Юпітер у десятому домі — проявлення себе у світі. Він може дати стрижень, впевненість у завтрашньому дні.

16 травня — Місячне затемнення в 5-му домі Раків. Дім кохання, задоволення, радості. Місячне затемнення завжди проявляє правду, тому в цей період все стане на свої місця.

[ + – ] Гороскоп для Раків на травень 2022

Діва

У травні відбудеться Ретроградний Меркурій — планета, яка управляє Дівами. Тому на цей знак зодіаку він матиме особливий вплив.

3 травня Венера входить у 8-й дім гороскопу — дім фінансів, достатку. Оскільки Венера — планета радості, гармонії, подарунків, то ви отримаєте великі гроші, можливо, аліменти.

11 травня в цей же дім входить і Юпітер. Якщо Венера — планета маленького щастя, то Юпітер — це велике щастя та достаток. Тому він все помножить у рази.

8 дім — це дім зачаття, дім містики, інтиму та сексуальних партнерів. Тому кохання у житті Дів точно не буде мало.

[ + – ] Гороскоп для Дів на травень 2022

Нагадаємо, яким знакам зодіаку пощастить з грошима у травні 2022.