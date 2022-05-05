В Нью-Йорке продают таунхаус Джанни Версаче

Шестиэтажный особняк с видом на Пятую Авеню обставлен в стиле знаменитого кутюрье

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На Манхэттене продают уникальную недвижимость – шестиэтажный таунхаус покойного Джанни Версаче. Об этом пишет CNN.

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Модельер купил особняк, построенный в 1950-х, в 1995 году и полностью обновил интерьер. Шестиэтажный дом выходит на Пятую авеню и граничит с Центральным парком. Полы в здании — из итальянского мрамора, потолки и стены отделаны итальянской мозаикой и украшены росписью. Также комнаты украшены деревянными панелями из флорентийского палаццо.

Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs

"Гений и видение Джанни Версаче раскрываются на первых четырех этажах, каждый из которых демонстрирует легендарный вкус дизайнера", — описывают особняк риэлторы. Потолок на третьем уровне напоминает свод Сикстинской капеллы, выше размещен спа-салон с двумя ванными комнатами, а на пятом и шестом этажах расположены спальни и медиа-зал в марокканском стиле.

Также в описании говорится, что новый владелец будет "жить по-королевски" и "обладать частью недвижимости и истории моды".

Джанни Версаче был одним из самых влиятельных модельеров XX века. Он одевал членов королевской семьи и поп-звезд. А его музами были самые красивые супермодели своего времени: Наоми Кэмпбелл, Сидни Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Клаудиа Шиффер и многие другие. Он фактически создал культ топ-моделей, выплачивая им огромные гонорары и формируя их имидж в качестве суперзвезд.

[ + – ] Джанни Версаче и Донателла Версаче Фото: donatella_versace

"Этот феномен создал Джанни, когда вывел всех лучших манекенщиц на подиум одновременно", — вспоминала позже Донателла Версаче, которая стала у руля модного дома брата после его смерти.

Напомним, Джанни Версаче был застрелен на ступеньках своей виллы в Майами-Бич в 1997 году серийным убийцей Эндрю Кьюненеом. Эндрю покончил с собой.