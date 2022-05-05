UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

В Нью-Йорке продают таунхаус Джанни Версаче

155
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье, донателла версаче
Фото: donatella_versace | Джанни Версаче и Донателла Версаче

Шестиэтажный особняк с видом на Пятую Авеню обставлен в стиле знаменитого кутюрье

На Манхэттене продают уникальную недвижимость – шестиэтажный таунхаус покойного Джанни Версаче. Об этом пишет CNN.

Модельер купил особняк, построенный в 1950-х, в 1995 году и полностью обновил интерьер. Шестиэтажный дом выходит на Пятую авеню и граничит с Центральным парком. Полы в здании — из итальянского мрамора, потолки и стены отделаны итальянской мозаикой и украшены росписью. Также комнаты украшены деревянными панелями из флорентийского палаццо.

дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
Фото: Sothebyʼs
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
Фото: Sothebyʼs
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
Фото: Sothebyʼs
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
Фото: Sothebyʼs
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
Фото: Sothebyʼs
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье
дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье

"Гений и видение Джанни Версаче раскрываются на первых четырех этажах, каждый из которых демонстрирует легендарный вкус дизайнера", — описывают особняк риэлторы. Потолок на третьем уровне напоминает свод Сикстинской капеллы, выше размещен спа-салон с двумя ванными комнатами, а на пятом и шестом этажах расположены спальни и медиа-зал в марокканском стиле.

Также в описании говорится, что новый владелец будет "жить по-королевски" и "обладать частью недвижимости и истории моды".

Джанни Версаче был одним из самых влиятельных модельеров XX века. Он одевал членов королевской семьи и поп-звезд. А его музами были самые красивые супермодели своего времени: Наоми Кэмпбелл, Сидни Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Клаудиа Шиффер и многие другие. Он фактически создал культ топ-моделей, выплачивая им огромные гонорары и формируя их имидж в качестве суперзвезд.

дом джанни версаче, джанни версаче, модельер, кутюрье, донателла версаче
Джанни Версаче и Донателла Версаче
Фото: donatella_versace

"Этот феномен создал Джанни, когда вывел всех лучших манекенщиц на подиум одновременно", — вспоминала позже Донателла Версаче, которая стала у руля модного дома брата после его смерти.

Напомним, Джанни Версаче был застрелен на ступеньках своей виллы в Майами-Бич в 1997 году серийным убийцей Эндрю Кьюненеом. Эндрю покончил с собой.