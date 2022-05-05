У Нью-Йорку продають таунхаус Джанні Версаче

Шестиповерховий маєток із видом на П'яту Авеню обставлений у стилі знаменитого кутюр'є.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На Манхеттені продають унікальну нерухомість — шестиповерховий будинок покійного Джанні Версаче. Про це пише CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Модельєр купив маєток, збудований у 1950-х, у 1995 році та повністю оновив інтер'єр. Шестиповерховий будинок виходить на П'яту авеню та межує з Центральним парком. Підлога в будівлі — з італійського мармуру, стелі та стіни оздоблені італійською мозаїкою та прикрашені розписом. Також кімнати прикрашені дерев'яними панелями з флорентійського палаццо.

Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs Фото: Sothebyʼs

"Геній і бачення Джанні Версаче розкриваються на перших чотирьох поверхах, кожен із яких демонструє легендарний смак дизайнера", — описують маєток ріелтори. Стеля на третьому рівні нагадує склепіння Сікстинської капели, вище розташований спа-салон із двома ванними кімнатами, а на п'ятому та шостому поверхах розташовані спальні та медіа-зал у марокканському стилі.

Також у описі йдеться, що новий власник "житиме по-королівськи" та "володітиме частиною нерухомості й історії моди".

Джанні Версаче був одним із найвпливовіших модельєрів XX століття. Він одягав членів королівської родини та поп-зірок. А його музами були найкрасивіші супермоделі свого часу: Наомі Кемпбелл, Сідні Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Клаудіа Шиффер і багато інших. Він фактично створив культ топ-моделей, виплачуючи їм величезні гонорари та формуючи їхній імідж як суперзірок.

[ + – ] Джанні Версаче та Донателла Версаче Фото: donatella_versace

"Цей феномен створив Джанні, коли вивів усіх найкращих манекенниць на подіум одночасно", — згадувала пізніше Донателла Версаче, яка стала біля керма модного дому брата після його смерті.

Нагадаємо, Джанні Версаче був застрелений на сходах своєї вілли в Маямі-Біч 1997 року серійним убивцею Ендрю К'юнененом. Ендрю наклав на себе руки.