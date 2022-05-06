Умер известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Ему было 77 лет. О смерти супруга сообщила его жена – Марина Дяченко

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В возрасте 77 лет скончался известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. Об этом сообщила его супруга и соавтор Марина Дяченко в Facebook.

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Никаких подробностей писательница не сообщила, ограничилась коротким сообщением с фотографией мужа.

[ + – ] Писатель Сергей Дяченко Фото: Соцсети

"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022", – написала она.

Сергей и Марина родились, выросли и познакомились в Киеве. В соавторстве он написали множество популярных книг. Самые популярные работы супругов – трилогия "Ведьмин век" (1997 – 2020), цикл "Вишенки", дилогия Vita Nostra (2007, 2021), романы "Пещера", "Медный король" и многие другие, а также сценарий к фильму "Зеленый остров" (2008).

Сергей Дяченко в молодости работал врачом-психиатром, получил степень кандидата биологических наук и окончил сценарный факультет во Всероссийском государственном институте кинематографии.

Впервые попробовал себя, как писателя в конце 1970-х, когда начал писать сценарии. Его работы: телеэпопея "Николай Вавилов" и художественный фильм "Голод-33". Тогда он написал свой дебютный роман "Симфония".

С Мариной писатель познакомился в начале 1990-х. В 1993 году они заключили брак, а уже на следующий год стали соавторами фантастических романов. Последней общей книгой Марины и Сергея стал роман в повестях "Масштаб".

В 2004 году супруги Дяченко переехали в Москву, позже, в 2013 году – в Лос-Анджелес.

В 2005 году на европейском конвенте фантастов Eurocon супругов назвали "лучшими писателями-фантастами Европы".

"Не существует писателя Сергей Дяченко – есть писатель Сергей и Марина Дяченко", — отмечал писатель в интервью.