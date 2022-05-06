Йому було 77 років. Про смерть чоловіка повідомила його дружина — Марина Дяченко.

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У віці 77 років помер відомий український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Про це повідомила його дружина та співавторка Марина Дяченко у Facebook.

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Жодних подробиць письменниця не повідомила, обмежилася коротким повідомленням із фотографією чоловіка.

[ + – ] Письменник Сергій Дяченко Фото: Соцсети

"Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 — 5 травня 2022 року", — написала вона.

Сергій та Марина народилися, виросли та познайомилися в Києві. У співавторстві він написав безліч популярних книг. Найпопулярніші роботи подружжя — трилогія "Відьмине століття" (1997 — 2020), цикл "Вишеньки", дилогія Vita Nostra (2007, 2021), романи "Печера", "Мідний король" і багато інших, а також сценарій до фільму "Зелений острів" (2008).

Сергій Дяченко в молодості працював лікарем-психіатром, отримав ступінь кандидата біологічних наук і закінчив сценарний факультет у Всеросійському державному інституті кінематографії.

Уперше спробував себе як письменника наприкінці 1970-х, коли почав писати сценарії. Його роботи: телеепопея "Микола Вавілов" і художній фільм "Голод-33". Тоді він написав свій дебютний роман "Симфонія".

Із Мариною письменник познайомився на початку 1990-х. У 1993 році вони уклали шлюб, а вже наступного року стали співавторами фантастичних романів. Останньою спільною книгою Марини та Сергія став роман у повістях "Масштаб".

У 2004 році подружжя Дяченків переїхало в Москву, пізніше, у 2013 році, — в Лос-Анджелес.

У 2005 році на європейському конвенті фантастів Eurocon подружжя назвали "найкращими письменниками-фантастами Європи".

"Не існує письменника Сергія Дяченка — є письменники Сергій і Марина Дяченко", — зазначав письменник в інтерв'ю.