Алла Пугачева регистрирует торговую марку "Примадонна"

Это не первый бренд певицы. У нее уже есть именной товарный знак — "Алла Пугачева"

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Алла Пугачева, которая уехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, регистрирует в России новый торговый знак – "Примадонна". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник утверждает, что этикетку с бренда смогут наносить "буквально" на любые товары.

"Наносить этикетку смогут на все: косметика, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства и (внимание!) оружие, и боеприпасы", — пишет источник.

Сама певица, или ее представители данное сообщение никак не комментировали, так что подтверждения тому, что под брендом "Примадонна" будут продавать оружие – нет.

Стоит добавить, что это не первый бренд Аллы Пугачевой. Ее коммерческий дебют пришелся на начало 1990-х. В 1988 году она создала театр-студию, который был зарегистрирован как Театр песни Всесоюзного творческо-производственного объединения и проведена регистрация торговой марки "Союзтеатр" Союза театральных деятелей СССР, в дальнейшем – "Театр песни Аллы Пугачевой". Когда в 1992 году театр перестал приносить прибыль, была основана фирма "Алла".

В мае 1991 года Алла Пугачева заключила контракт с французской фирмой Sogo на производство духов "Алла". Однако успехом это мероприятие не увенчалось, и в 1995 году Пугачева прекратила отношения с изготовителем.

[ + – ] Духи от Аллы Пугачевой Фото: Avito.ru

Выпускала Примадонна и журнал. Первый номер вышел 23 декабря 1993 года, который Пугачева основала вместе с двумя бывшими сотрудниками ташкентского издания "Пионер Востока". Журнал должен был рассказывать поклонникам правду о личной жизни певицы. Вышло всего 11 номеров журнала, и он был закрыт.

[ + – ] Журналы "Алла" Фото: Avito.ru

В мае 2001 года Пугачева купила один из цехов на предприятии в Крымске Краснодарского края и наладила выпуск картофельных чипсов "АБ". Эта затея также не увенчалась успехом.

Также Алла Пугачева выпускала обувь под собственным брендом. История бренда Alla Pugachova начинается в 1996 году, когда Пугачева начала сотрудничать с компанией "Эконика". Первая коллекция Alla Pugachova вышла в 1997 году. Певица лично контролировала процесс производства, рисовала эскизы и подбирала материалы.

[ + – ] Обувь бренда Alla Pugachova Фото: Соцсети

Обувь приносила изготовителю 2-3,5 миллионов долларов ежегодно, из которых певица получала 300-450 тысяч долларов. Обувь выпускается до сих пор. Также в 2007 году была открыта радиостанция "Радио Алла". Особенностью его было звучание песен Примадонны каждый час.

Помимо этого, Пугачева зарегистрировала на себя серию товарных знаков: "Рождественские встречи", "Кристина", "Мадам Брошкина".