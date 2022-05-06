Алла Пугачова реєструє торгову марку "Примадонна"

Це не перший бренд співачки. Вона вже має іменний товарний знак — "Алла Пугачова"

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Алла Пугачова, яка поїхала до Ізраїлю разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми, реєструє в Росії новий торговий знак — "Примадонна". Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Джерело стверджує, що етикетку з бренду зможуть наносити "буквально" на будь-які товари.

"Наносити етикетку зможуть на все: косметика, дрони, 3D-окуляри, товари для вагітних, колекторські агенції та (увага!) зброя та боєприпаси", — пише джерело.

Сама співачка, або її представники, це повідомлення ніяк не коментували, тому підтвердження тому, що під брендом "Примадонна" продаватимуть зброю, — нема.

Варто додати, що це не перший бренд Алли Пугачової. Її комерційний дебют припав на початок 1990-х. У 1988 році вона створила театр-студію, який зареєстровано як Театр пісні Всесоюзного творчо-виробничого об'єднання та проведено реєстрацію торгової марки "Союзтеатр" Союзу театральних діячів СРСР, надалі — "Театр пісні Алли Пугачової". Коли в 1992 році театр перестав приносити прибуток, засновано фірму "Алла".

У травні 1991 року Алла Пугачова уклала контракт із французькою фірмою Sogo на виробництво парфумів "Алла". Однак успіхом цей захід не увінчався, і в 1995 Пугачова припинила відносини з виробником.

[ + – ] Парфуми від Алли Пугачової Фото: Avito.ru

Випускала Примадонна і журнал. Перший номер вийшов 23 грудня 1993 року, який Пугачова заснувала разом з двома колишніми співробітниками ташкентського видання "Піонер Сходу". Журнал мав розповідати шанувальникам правду про особисте життя співачки. Вийшло лише 11 номерів журналу, і його закрили.

[ + – ] Журнали "Алла" Фото: Avito.ru

У травні 2001 року Пугачова купила один із цехів на підприємстві в Кримську Краснодарського краю та налагодила випуск картопляних чипсів "АБ". Ця витівка також не увінчалася успіхом.

Також Алла Пугачова випускала взуття під власним брендом. Історія бренду Alla Pugachova розпочинається у 1996 році, коли Пугачова почала співпрацювати з компанією "Еконіка". Перша колекція Alla Pugachova вийшла у 1997 році. Співачка особисто контролювала процес виробництва, малювала ескізи та підбирала матеріали.

[ + – ] Взуття бренду Alla Pugachova Фото: Соцсети

Взуття приносило виробнику 2-3,5 мільйона доларів щорічно, з яких співачка отримувала 300-450 тисяч доларів. Взуття досі випускають. Також у 2007 році відкрито радіостанцію "Радіо Алла". Його особливістю було звучання пісень Примадонни щогодини.

Крім цього, Пугачова зареєструвала на себе серію товарних знаків: "Різдвяні зустрічі", "Крістіна", "Мадам Брошкіна".