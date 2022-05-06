В Техасе нашли 2000-летний бюст Помпея, пропавший в Германии во время Второй Мировой

Вероятно, мраморный бюст, изображающий римского военачальника Секста Помпея, был украден солдатом из Техаса

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Лаура Янг, антиквар из Техаса, США, нашла бесценный 2000-летний римский бюст, исчезнувший из Германии после Второй мировой войны. Древнеримская скульптура продавалась за 35 долларов в комиссионном магазине Goodwill. Об этом пишет Express News.

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Консультант Sotheby's сообщил ей, что это подлинный римский артефакт и его стоимость не менее 30 тысяч долларов. Но Секст Помпей был известным военачальником и сыном Гнея Помпея Великого, консула, военачальника и соратника Цезаря, так что его бюст может стоить куда больше. Сейчас бюст выставлен в Художественном музее Сан-Антонио до следующего года. После этого он вернется в Помпеянум — идеализированную копию римской виллы — в Ашаффенбурге, Германия.

[ + – ] Бюст Секста Помпея и Лаура Янг Фото: Express News

Произведение искусства, вероятно, было украдено солдатом союзников из Техаса после Второй мировой войны. Немецкий город Ашаффенбург подвергся сильной бомбардировке во время Второй мировой войны, и Помпеянум — копия дома в Помпеях был поврежден. Как бюст оказался в Техасе – неизвестно. Сам Помпеянум был отреставрирован в 1960 году и вновь открыт как музей в 1994 году.

Последняя запись, в которой упоминается римский бюст, содержится в описи 1833 года коллекции произведений искусства короля Людвига I Баварского.

Лаура рассказала, что купила бюст, руководствуясь интуицией.

[ + – ] Бюст Секста Помпея по дороге из лавки старьевщика Фото: Express News

"Он был похож на древнеримское изваяние. Он выглядел старым, а в солнечном свете и вовсе казался очень особенным", — вспоминает антиквар.

Напомним, Секст Помпей, младший сын Помпея Великого, после смерти отца начал гражданскую войну. Сначала сражался против Цезаря, после против Октавиана. Но когда его войско было разбито, просил помощи у Марка Антония. В итоге он был вынужден сдаться в плен, и был казнен. В мире осталось не так много его изображений. Большей частью это монеты.

[ + – ] Бюст Секста Помпея Фото: Express News

Единственный другой известный портрет Секста Помпея находится в Лувре в Париже, Франция. Линли Макалпайн, научный сотрудник и специалист по римскому искусству в музее Сан-Антонио отметила, что хранить в Риме того времени бюст Секста было весьма опасно.

"Это портрет преступника, своего рода врага государства. Было смело сохранить его и держать дома. Вероятно, это мог быть враг императора", — отметила она.