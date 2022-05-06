У Техасі знайшли 2000-річне погруддя Помпея, яке зникло в Німеччині під час Другої Світової

Ймовірно, мармурове погруддя, що зображує римського воєначальника Секста Помпея, було вкрадено солдатом із Техасу.

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Лаура Янг, пані антиквар з Техасу, США, знайшла безцінний 2000-річний римський погруддя, що зникло з Німеччини після Другої світової війни. Давньоримська скульптура продавалася за 35 доларів у комісійному магазині Goodwill. Про це пише Express News.

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Консультант Sotheby's повідомив їй, що це справжній римський артефакт і його вартість не менше 30 тисяч доларів. Але Секст Помпей був відомим воєначальником і сином Гнея Помпея Великого, консула, воєначальника та соратника Цезаря, тож його бюст може коштувати значно більше. Наразі бюст виставлений у Художньому музеї Сан-Антоніо до наступного року. Після цього він повернеться у Помпеянум — ідеалізовану копію римської вілли — в Ашаффенбурзі, Німеччина.

[ + – ] Погруддя Сексту Помпея та Лаура Янг Фото: Express News

Витвір мистецтва, ймовірно, був викрадений солдатом союзників із Техасу після Другої світової війни. Німецьке місто Ашаффенбург зазнало сильного бомбардування під час Другої світової війни, і Помпеянум — копія будинку в Помпеях було пошкоджено. Як погруддя опинилося в Техасі — невідомо. Сам Помпеянум був відреставрований у 1960 році та знову відкритий як музей у 1994 році.

Останній запис, в якому згадується римський бюст, міститься в описі 1833 колекції творів мистецтва короля Людвіга I Баварського.

Лаура розповіла, що купила бюст, керуючись інтуїцією.

[ + – ] Погруддя Секста Помпея по дорозі з лавки стариків Фото: Express News

"Він був схожий на давньоримську статую. Він виглядав старим, а в сонячному світлі взагалі здавався дуже особливим", — згадує пані антиквар.

Нагадаємо, Секст Помпей, молодший син Помпея Великого, після смерті батька розпочав громадянську війну. Спочатку бився проти Цезаря, потім проти Октавіана. Але коли його військо було розбите, просив допомоги в Марка Антонія. Зрештою він був змушений здатися в полон, і був страчений. У світі залишилося не так багато його зображень. Здебільшого це монети.

[ + – ] Погруддя Сексту Помпея Фото: Express News

Єдиний інший відомий портрет Секста Помпея знаходиться у Луврі в Парижі, Франція. Лінлі Макалпайн, наукова співробітниця і фахівчиня з римського мистецтва в музеї Сан-Антоніо зазначила, що зберігати в Римі на той час погруддя Секста було дуже небезпечно.

"Це портрет злочинця, свого роду ворога держави. Було сміливо зберегти його та тримати вдома. Ймовірно, це міг бути ворог імператора", — зазначила вона.