Gucci начнет принимать оплату товаров в криптовалюте

Итальянский дом мод намерен привлечь новых клиентов среди молодых и продвинутых.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В мае итальянский дом моды Gucci планирует предоставить для некоторых своих магазинов в США возможность оплаты товаров в криптовалюте. Если результат будет положительным, летом компания распространит опыт на все бутики в Северной Америке. Об этом сообщает издание Vogue Business.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Gucci всегда стремится охватить новые технологии, если они могут обеспечить улучшенный опыт для наших клиентов. Теперь, когда мы можем интегрировать криптовалюты в нашу платежную систему, это естественная эволюция для тех клиентов, которые хотели бы иметь эту опцию доступной", — сообщил президент и CEO Gucci Марко Биззарри.

Оплатить покупку можно с помощью QR-кода, который вам отправят на электронную почту. Для оплаты подойдут биткойны, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin и пять стейблкоинов с привязкой к доллару США.

Если вы захотите вернуть товар, вам вернут средства в той же криптовалюте, в которой осуществлялась покупка.

В феврале глава Kering Франсуа-Анри Пино (Francois-Henri Pinault) в феврале сообщал, что у Gucci и других домов мод вроде Balenciaga есть в распоряжении отделы по инновациям, где специалисты изучают возможности, связанные с метавселенной и децентрализованным web3. Однако Пино не обещал быстрых перемен и даже говорил, что криптовалюта переживает тяжелые времена.

Стоит отметить, что первыми в индустрии моды криптовалюту начали принимать в интернет-магазине дизайнера Филиппа Плейна. По словам Плейна, цифровые активы помогли привлечь много новых клиентов.

Как писал Фокус, французско-американский косметический концерн Coty Inc (COTY.N), который занимается производством и продажей парфюмерных брендов, в том числе бренда Gucci, заявил, что прекращает свою деятельность в России.