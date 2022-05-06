Gucci почне приймати оплату товарів у криптовалюті

Італійський будинок мод має намір залучити нових клієнтів серед молодих і просунутих.

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У травні італійський будинок моди Gucci планує надати для деяких своїх магазинів США можливість оплати товарів у криптовалюті. Якщо результат буде позитивним, то влітку компанія поширить досвід на всі бутіки в Північній Америці. Про це повідомляє видання Vogue Business.

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"Gucci завжди прагне охопити нові технології, якщо вони можуть забезпечити покращений досвід для наших клієнтів. Тепер, коли ми можемо інтегрувати криптовалюти в нашу платіжну систему, це є звичайною еволюцією для тих клієнтів, які хотіли б мати цю опцію доступною", — повідомив президент і CEO Gucci Марко Біззаррі.

Сплатити покупку можна за допомогою QR-коду, який вам надішлють на електронну пошту. Для оплати підійдуть біткоїни, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin і п'ять стейблкоїнів із прив'язкою до долара США.

Якщо ви захочете повернути товар, вам повернуть кошти у тій же криптовалюті, де здійснювалася покупка.

У лютому глава Kering Франсуа-Анрі Піно (Francois-Henri Pinault) у лютому повідомляв, що в Gucci та інших будинків мод на кшталт Balenciaga є у розпорядженні відділи з інновацій, де фахівці вивчають можливості, пов'язані з метавсесвітом і децентралізованим web3. Проте Піно не обіцяв швидких змін і навіть казав, що криптовалюта переживає лихоліття.

Варто зазначити, що першими в індустрії моди криптовалюту почали приймати в інтернет-магазині дизайнера Філіппа Пляйна. За словами Пляйна, цифрові активи допомогли залучити багато нових клієнтів.

Як писав Фокус, французько-американський косметичний концерн Coty Inc (COTY.N), який займається виробництвом і продажем парфумерних брендів, зокрема бренду Gucci, заявив, що припиняє свою діяльність у Росії.