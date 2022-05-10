В 36 лет внезапно умерла издательница L"Officiel Austria Светлана Лавринович

О ее смерти сообщил ее супруг, сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, известный юрист Максим Лавринович

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В 36 лет на Кипре внезапно скончалась издательница L’Officiel Austria, L’Officiel Monaco и L’Officiel Cyprus Светлана Лавринович. Об этом сообщил ее супруг в Instagram. Сейчас его профиль и ее профили в соцсетях закрыты, пишет Insider.

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Причины смерти он не указал, известно лишь, что Светлана не проснулась утром. "Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Покойся с миром", – написал муж покойной.

[ + – ] Сообщение Максима Лавриновича в соцсетях Фото: Скриншот

Светлана была основательницей, издательницей, и главредом модных глянцев L’Officiel Austria, L’Officiel Monaco и L’Officiel Cyprus. В соцсетях австрийского издания также сообщили о ее смерти: "С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это тяжелое время и молиться за Светлану и ее семью".

[ + – ] Светлана Лавринович Фото: Соцсети

О личной жизни Светланы известно немного. Она не была публичной персоной не смотря на свою работу, и ее профили в соцсетях были закрыты.

Больше известно про ее мужа, Максима Лавриновича. Максим – сын бывшего члена "Партии регионов" Александра Лавриновича. Александр был министром юстиции Украины в 2010–2013 годах, председателем Высшего совета юстиции Украины в 2013–2014-м.

[ + – ] Максим Лавринович Фото: Соцсети

Максим Лавринович с 2004 года является управляющим партнером юридической фирмы Lavrynovych and Partners.

[ + – ] Максим Лавринович и Светлана Лавринович в 2013 году Фото: Соцсети

Свадьба Максима и Светланы состоялась в 2013 году. Про нее много писали таблоиды. По слухам, на нее было потрачено более миллиона гривен. Пара обвенчалась в Киево-Печерской Лавре, в небо поднялся самолет с рекламным поздравительным баннером, а вечеринки проходили в ресторане на Парковой аллее и на троещинской киностудии компании film.ua.