У 36 років раптово померла видавниця L'Officiel Austria Світлана Лавринович
Про її смерть повідомив її чоловік, син колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, відомий юрист Максим Лавринович
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У 36 років на Кіпрі раптово померла видавниця L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco та L'Officiel Cyprus Світлана Лавринович. Про це повідомив її чоловік в Instagram. Зараз його профіль та її профілі в соцмережах закриті, пише Insider.
Причин смерті він не вказав, відомо лише, що Світлана не прокинулася вранці. "Наше кохання і життя Світлана не прокинулася вчора вранці. Прощання відбудеться 11.05.2022 у Лімасолі, Кіпр. Спочивай з миром", — написав чоловік покійної.
Світлана була засновницею, видавницею, і головною редакторкою модних глянців L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco і L'Officiel Cyprus. У соцмережах австрійського видання також повідомили про її смерть: "З тяжким серцем ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої, прекрасної та енергійної матері, дружини, ділової партнерки Світлани Лавринович. Ми просимо вас поважати приватне життя сім'ї Лавринович в цей важкий час і молитися за Світлану і її сім'ю".
Про особисте життя Світлани відомо небагато. Вона не була публічною персоною, не дивлячись на свою роботу, і її профілі в соцмережах були закриті.
Більше відомо про її чоловіка, Максима Лавриновича. Максим — син колишнього члена "Партії регіонів" Олександра Лавриновича. Олександр був міністром юстиції України у 2010–2013 роках, головою Вищої ради юстиції України у 2013–2014.
Максим Лавринович з 2004 року є керівним партнером юридичної фірми Lavrynovych and Partners.
Весілля Максима та Світлани відбулося у 2013 році. Про неї багато писали таблоїди. З чуток, на нього витрачено понад мільйон гривень. Пара повінчалася в Києво-Печерській Лаврі, в небо піднявся літак із рекламним вітальним банером, а вечірки проходили в ресторані на Парковій алеї та на троєщинській кіностудії компанії film.ua.