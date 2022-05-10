У 36 років раптово померла видавниця L'Officiel Austria Світлана Лавринович

Про її смерть повідомив її чоловік, син колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, відомий юрист Максим Лавринович

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У 36 років на Кіпрі раптово померла видавниця L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco та L'Officiel Cyprus Світлана Лавринович. Про це повідомив її чоловік в Instagram. Зараз його профіль та її профілі в соцмережах закриті, пише Insider.

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Причин смерті він не вказав, відомо лише, що Світлана не прокинулася вранці. "Наше кохання і життя Світлана не прокинулася вчора вранці. Прощання відбудеться 11.05.2022 у Лімасолі, Кіпр. Спочивай з миром", — написав чоловік покійної.

[ + – ] Повідомлення Максима Лавриновича в соцмережах Фото: Скриншот

Світлана була засновницею, видавницею, і головною редакторкою модних глянців L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco і L'Officiel Cyprus. У соцмережах австрійського видання також повідомили про її смерть: "З тяжким серцем ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої, прекрасної та енергійної матері, дружини, ділової партнерки Світлани Лавринович. Ми просимо вас поважати приватне життя сім'ї Лавринович в цей важкий час і молитися за Світлану і її сім'ю".

[ + – ] Світлана Лавринович Фото: Соцсети

Про особисте життя Світлани відомо небагато. Вона не була публічною персоною, не дивлячись на свою роботу, і її профілі в соцмережах були закриті.

Більше відомо про її чоловіка, Максима Лавриновича. Максим — син колишнього члена "Партії регіонів" Олександра Лавриновича. Олександр був міністром юстиції України у 2010–2013 роках, головою Вищої ради юстиції України у 2013–2014.

[ + – ] Максим Лавринович Фото: Соцсети

Максим Лавринович з 2004 року є керівним партнером юридичної фірми Lavrynovych and Partners.

[ + – ] Максим Лавринович та Світлана Лавринович у 2013 році Фото: Соцсети

Весілля Максима та Світлани відбулося у 2013 році. Про неї багато писали таблоїди. З чуток, на нього витрачено понад мільйон гривень. Пара повінчалася в Києво-Печерській Лаврі, в небо піднявся літак із рекламним вітальним банером, а вечірки проходили в ресторані на Парковій алеї та на троєщинській кіностудії компанії film.ua.