Музыкант Ник Кейв сообщил о смерти еще одного своего сына

В 30 лет скончался его сын-модель Джетро Лэзенби, ранее скончался 15-летний Артур Кейв, сорвавшись со скалы

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Известный музыкант, основатель групп The Birthday Party и Nick Cave & the Bad Seeds, писатель и поэт Ник Кейв сообщил о смерти своего сына, 30-летнего Джетро Лэзенби. Молодой человек работал моделью и жил в Австралии со своей матерью Бо. Он скончался через несколько дней после того, как вышел из тюрьмы куда попал после нападения на мать. Об этом пишет Daily Mail.

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"С большой грустью я сообщаю, что мой сын Джетро скончался. Мы будем благодарны, если приватность семьи не будет нарушена в это трудное время", — заявил Кейв, не назвав причину смерти.

Сын музыканта умер через несколько дней после того, как его выпустили под залог из мельбурнской тюрьмы, где он находился из-за нападения на свою мать Бо Лэзенби. Судья распорядился, чтобы Джетро избегал контактов со своей матерью в течение двух лет и прошел курс лечения от злоупотребления наркотиками.

[ + – ] Джетро Лэзенби Фото: Соцсети

Джетро был арестован в апреле этого года, адвокат заявил, что у юноши был диагностирована шизофрения. В 2018 году он уже попадал в тюрьму, когда напал на свою девушку.

На суде стало известно, что Джетро схватил свою мать за плечи и ударил коленом в лицо. Когда Джетро вышел в магазин, его мать побежала в ближайший паб и попросила людей вызвать полицию. Вскоре после этого Джетро был арестован.

Джетро Лэзенби родился в Мельбурне в 1991 году. В качестве модели он работал с Versace, Costume National, участвовал в съемках i-D. В 2007 году он снялся в фильме "Я не вырасту", а 2011 году — в картине "Моя маленькая принцесса" Евы Йонеско с Изабель Юппер в главной роли.

Со своим знаменитым отцом он первый раз встретился, когда ему исполнилось семь лет. И Ник рассказывал, что у них "прекрасные отношения".

[ + – ] Ник Кейв и Джетро Лэзенби Фото: instagram.com/nickcaveofficial

Австралийский певец Ник Кейв известен мрачными текстами своих песен. В музыкальной среде он даже получил прозвище "князь тьмы". Известно, что на него сильно повлияла смерть отца: когда Нику было 19 лет, тот погиб в ДТП.

У Кейва – было четверо детей от трех разных женщин. Джетро Лэзенби родился в 1991 году от модели Бо Лэзенби. Через десять дней на свет появился еще один сын Ника Кейва – Люк от бразильской журналистки Вивьен Карнейро.

После недолгого романа с певицей Пи Джей Харви, в 1999 году Ник женился на британской модели Сьюзи Бик. В 2000-м у пары родились близнецы Эрл и Артур.

[ + – ] Ник Кейв, Сьюзи Бик и их близнецы Эрл и Артур Фото: Getty Images

А в 2015 году Артур сорвался со скалы в Брайтоне, где тогда жила его семья, будучи под действием ЛСД. Юноша выжил, но скончался в больнице, получив множественные травмы.

Ник с семьей переехали в Лос-Анджелес, но сейчас живут в Лондоне. Как он сам рассказывал: "в милом розовом домике".

Сьюзи Бик, в прошлом известная модель, сейчас является не менее известным модельером. Она создает платья под маркой "Жена вампира" (The Vampire’s Wife). И одной из ее поклонниц является Кейт Миддлтон. Она часто надевает платья от Сьюзи на официальные мероприятия.