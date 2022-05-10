Музикант Нік Кейв повідомив про смерть ще одного сина

У 30 років помер його син-модель Джетро Лезенбі, раніше помер 15-річний Артур Кейв, зірвавшись зі скелі

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Відомий музикант, засновник гуртів The Birthday Party та Nick Cave & the Bad Seeds, письменник та поет Нік Кейв повідомив про смерть свого сина, 30-річного Джетро Лезенбі. Молодий чоловік працював моделлю та жив в Австралії зі своєю матір'ю Бо. Він помер через кілька днів після того, як вийшов із в'язниці, куди потрапив після нападу на матір. Про це пише Daily Mail.

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"З великим сумом я повідомляю, що мій син Джетро помер. Ми будемо вдячні, якщо приватність сім'ї не буде порушена в цей скрутний час", — заявив Кейв, не назвавши причини смерті.

Син музиканта помер через кілька днів після того, як його випустили під заставу з в'язниці Мельбурна, де він перебував через напад на свою матір Бо Лезенбі. Суддя розпорядився, щоб Джетро уникав контактів зі своєю матір'ю протягом двох років і пройшов курс лікування від зловживання наркотиками.

[ + – ] Джетро Лезенбі Фото: Соцсети

Джетро заарештували у квітні цього року, адвокат заявив, що в юнака діагностували шизофренію. У 2018 році він уже потрапляв до в'язниці, коли напав на свою дівчину.

На суді стало відомо, що Джетро схопив свою матір за плечі та вдарив коліном в обличчя. Коли Джетро вийшов у магазин, його мати побігла до найближчого пабу і попросила людей викликати поліцію. Незабаром після цього Джетро заарештували.

Джетро Лезенбі народився в Мельбурні у 1991 році. Як модель він працював з Versace, Costume National, брав участь у зйомках iD. 2007 року він знявся у фільмі "Я не виросту", а 2011 року — у картині "Моя маленька принцеса" Єви Іонеско з Ізабель Юппер у головній ролі.

Зі своїм знаменитим батьком він вперше зустрівся, коли йому виповнилося сім років. І Нік розповідав, що в них "прекрасні стосунки".

[ + – ] Нік Кейв та Джетро Лезенбі Фото: instagram.com/nickcaveofficial

Австралійський співак Нік Кейв відомий похмурими текстами своїх пісень. У музичному середовищі він навіть отримав прізвисько "князь пітьми". Відомо, що на нього вплинула смерть батька: коли Ніку було 19 років, той загинув у ДТП.

У Кейва було четверо дітей від трьох різних жінок. Джетро Лезенбі народився 1991 року від моделі Бо Лезенбі. За десять днів на світ з'явився ще один син Ніка Кейва — Люк від бразильської журналістки Вів'єн Карнейро.

Після недовгого роману зі співачкою Пі Джей Гарві, в 1999 Нік одружився з британською моделлю Сюзі Бік. У 2000-му в пари народилися близнюки Ерл і Артур.

[ + – ] Нік Кейв, Сюзі Бік та їхні близнюки Ерл та Артур Фото: Getty Images

А у 2015 році Артур зірвався зі скелі в Брайтоні, де тоді жила його родина, бувши під дією ЛСД. Хлопець вижив, але помер у лікарні, отримавши численні травми.

Нік із сім'єю переїхали до Лос-Анджелеса, але зараз живуть у Лондоні. Як він сам розповідав: "у милому рожевому будиночку".

Сюзі Бік, у минулому відома модель, зараз є не менш відомою модельєркою. Вона створює сукні під маркою "Дружина вампіра" (The Vampire's Wife). І однією з її шанувальниць є Кейт Міддлтон. Вона часто одягає сукні від Сюзі на офіційні заходи.