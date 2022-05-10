Американка создала выпускное платье из страниц книги про Гарри Поттера
Хейли Скотч сказала, что книги Джоан Роулинг имеют для нее особое значение и в свое время "принесли ей покой"
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18-летняя жительница американского штата Арканзас создала необычное платье на выпускной. Хейли Скоч сшила его из страниц книг про Гарри Поттера. Об этом пишет ARKtimes.
Она объяснила, что эти книги имеют особое значение для девочки-подростка, и лично ей они "принесли покой" после того, как ее родители развелись и она переживала по этому поводу.
Хейли рассказала, что она произвела настоящий фурор, когда пришла в своем платье на выпускной и стала звездой вечера, а две библиотеки обратились к ней с просьбой выставить ее платье на выставке.
Девушка призналась, что создавала свое уникальное платье, вдохновившись видео на TikTok, но решила, что может "сделать его лучше". Это заняло у нее четыре дня, чтобы разобрать книги на страницы, сложить их веерами и скрепить вместе. Помогала ей мама – театральный костюмер.
"Я действительно хотела сделать что-то более нетрадиционное, и я всегда была одержима Гарри Поттером. Я люблю читать. Так что я собрала книги и решила сделать из них бальное платье", — призналась девушка.
Шила она свое уникальное платье за просмотром фильмов о Гарри Поттере, чтобы полностью погрузится в волшебную атмосферу.
Хейли, которая планирует изучать психологию в Университете Арканзаса в Фейетвилле в следующем году, сказала, что ее одноклассники были в восторге от платья.
"Это было совершенно безумно, потому что, как только я пришла на выпускной, все головы начали буквально поворачиваться в мою сторону", — рассказала Хейли о своем триумфе.
Сейчас девушка подумывает о том, чтобы заняться дизайном одежды, и все подросткам рекомендует прочесть книги Джоан Роулинг. Ведь они, прежде всего, рассказывают о взрослении, а значит могут многим помочь в сложный переходный период.
"Я была этим застенчивым, занудным, гиковским ребенком, который искал немного волшебства в своей жизни. Эти книги стали источником вдохновения в то время, когда я была уязвима и нуждалась в этом больше всего. Я очень сильно люблю эти книги", — резюмировала Хейли.