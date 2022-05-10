Американка создала выпускное платье из страниц книги про Гарри Поттера

Хейли Скотч сказала, что книги Джоан Роулинг имеют для нее особое значение и в свое время "принесли ей покой"

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18-летняя жительница американского штата Арканзас создала необычное платье на выпускной. Хейли Скоч сшила его из страниц книг про Гарри Поттера. Об этом пишет ARKtimes.

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Она объяснила, что эти книги имеют особое значение для девочки-подростка, и лично ей они "принесли покой" после того, как ее родители развелись и она переживала по этому поводу.

[ + – ] Хейли Скотч и ее платье из страниц книг про Гарри Поттера Фото: Соцсети

Хейли рассказала, что она произвела настоящий фурор, когда пришла в своем платье на выпускной и стала звездой вечера, а две библиотеки обратились к ней с просьбой выставить ее платье на выставке.

Девушка призналась, что создавала свое уникальное платье, вдохновившись видео на TikTok, но решила, что может "сделать его лучше". Это заняло у нее четыре дня, чтобы разобрать книги на страницы, сложить их веерами и скрепить вместе. Помогала ей мама – театральный костюмер.

[ + – ] Хейли Скотч и ее платье из страниц книг про Гарри Поттера Фото: Соцсети [ + – ] Хейли Скотч и ее платье из страниц книг про Гарри Поттера Фото: Соцсети

"Я действительно хотела сделать что-то более нетрадиционное, и я всегда была одержима Гарри Поттером. Я люблю читать. Так что я собрала книги и решила сделать из них бальное платье", — призналась девушка.

Шила она свое уникальное платье за просмотром фильмов о Гарри Поттере, чтобы полностью погрузится в волшебную атмосферу.

Хейли, которая планирует изучать психологию в Университете Арканзаса в Фейетвилле в следующем году, сказала, что ее одноклассники были в восторге от платья.

"Это было совершенно безумно, потому что, как только я пришла на выпускной, все головы начали буквально поворачиваться в мою сторону", — рассказала Хейли о своем триумфе.

[ + – ] Хейли Скотч и ее платье из страниц книг про Гарри Поттера Фото: Соцсети [ + – ] Хейли Скотч и ее платье из страниц книг про Гарри Поттера Фото: Соцсети

Сейчас девушка подумывает о том, чтобы заняться дизайном одежды, и все подросткам рекомендует прочесть книги Джоан Роулинг. Ведь они, прежде всего, рассказывают о взрослении, а значит могут многим помочь в сложный переходный период.

"Я была этим застенчивым, занудным, гиковским ребенком, который искал немного волшебства в своей жизни. Эти книги стали источником вдохновения в то время, когда я была уязвима и нуждалась в этом больше всего. Я очень сильно люблю эти книги", — резюмировала Хейли.