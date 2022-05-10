Американка створила випускну сукню зі сторінок книги про Гаррі Поттера
Гейлі Скотч сказала, що книги Джоан Роулінг мають для неї особливе значення та свого часу "принесли їй спокій".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
18-річна мешканка американського штату Арканзас створила незвичайну сукню на випускний. Гейлі Скоч пошила її зі сторінок книг про Гаррі Поттера. Про це пише ARKtimes.
Вона пояснила, що ці книги мають особливе значення для дівчинки-підлітка, і особисто їй вони "принесли спокій" після того, як її батьки розлучилися і вона через це хвилювалася.
Гейлі розповіла, що вона справила справжній фурор, коли прийшла у своїй сукні на випускний і стала зіркою вечора, а дві бібліотеки звернулися до неї з проханням виставити її сукню на виставці.
Дівчина зізналася, що створювала свою унікальну сукню, надихнувшись відео на TikTok, але вирішила, що може "зробити її кращою". Це зайняло в неї чотири дні, щоб розібрати книжки на сторінки, скласти їх віялом і скріпити разом. Допомагала їй мати — театральна костюмерка.
"Я дійсно хотіла зробити щось більш нетрадиційне, і я завжди була одержима Гаррі Поттером. Я люблю читати. Так що я зібрала книги і вирішила зробити з них бальну сукню", — зізналася дівчина.
Шила вона свою унікальну сукню за переглядом фільмів про Гаррі Поттера, щоб повністю поринути в чарівну атмосферу.
Гейлі, яка планує вивчати психологію в Університеті Арканзасу у Феєтвіллі наступного року, сказала, що її однокласники були в захваті від сукні.
"Це було абсолютно шалено, тому що як тільки я прийшла на випускний, всі голови почали буквально повертатися в мій бік", — розповіла Гейлі про свій тріумф.
Зараз дівчина думає про те, щоб зайнятися дизайном одягу та всі підліткам рекомендує прочитати книги Джоан Роулінг. Адже вони, перш за все, розповідають про дорослішання, а отже, можуть багатьом допомогти в складний перехідний період.
"Я була цією сором'язливою, занудною, дитиною-гіком, яка шукала трохи магії у своєму житті. Ці книги стали джерелом натхнення в той час, коли я була вразлива та потребувала цього найбільше. Я дуже люблю ці книги", — резюмувала Гейлі.