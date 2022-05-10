Американка створила випускну сукню зі сторінок книги про Гаррі Поттера

Гейлі Скотч сказала, що книги Джоан Роулінг мають для неї особливе значення та свого часу "принесли їй спокій".

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18-річна мешканка американського штату Арканзас створила незвичайну сукню на випускний. Гейлі Скоч пошила її зі сторінок книг про Гаррі Поттера. Про це пише ARKtimes.

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Вона пояснила, що ці книги мають особливе значення для дівчинки-підлітка, і особисто їй вони "принесли спокій" після того, як її батьки розлучилися і вона через це хвилювалася.

[ + – ] Гейлі Скотч і її сукня зі сторінок книг про Гаррі Поттера Фото: Соцсети

Гейлі розповіла, що вона справила справжній фурор, коли прийшла у своїй сукні на випускний і стала зіркою вечора, а дві бібліотеки звернулися до неї з проханням виставити її сукню на виставці.

Дівчина зізналася, що створювала свою унікальну сукню, надихнувшись відео на TikTok, але вирішила, що може "зробити її кращою". Це зайняло в неї чотири дні, щоб розібрати книжки на сторінки, скласти їх віялом і скріпити разом. Допомагала їй мати — театральна костюмерка.

[ + – ] Гейлі Скотч і її сукня зі сторінок книг про Гаррі Поттера Фото: Соцсети [ + – ] Гейлі Скотч і її сукня зі сторінок книг про Гаррі Поттера Фото: Соцсети

"Я дійсно хотіла зробити щось більш нетрадиційне, і я завжди була одержима Гаррі Поттером. Я люблю читати. Так що я зібрала книги і вирішила зробити з них бальну сукню", — зізналася дівчина.

Шила вона свою унікальну сукню за переглядом фільмів про Гаррі Поттера, щоб повністю поринути в чарівну атмосферу.

Гейлі, яка планує вивчати психологію в Університеті Арканзасу у Феєтвіллі наступного року, сказала, що її однокласники були в захваті від сукні.

"Це було абсолютно шалено, тому що як тільки я прийшла на випускний, всі голови почали буквально повертатися в мій бік", — розповіла Гейлі про свій тріумф.

[ + – ] Гейлі Скотч і її сукня зі сторінок книг про Гаррі Поттера Фото: Соцсети [ + – ] Гейлі Скотч і її сукня зі сторінок книг про Гаррі Поттера Фото: Соцсети

Зараз дівчина думає про те, щоб зайнятися дизайном одягу та всі підліткам рекомендує прочитати книги Джоан Роулінг. Адже вони, перш за все, розповідають про дорослішання, а отже, можуть багатьом допомогти в складний перехідний період.

"Я була цією сором'язливою, занудною, дитиною-гіком, яка шукала трохи магії у своєму житті. Ці книги стали джерелом натхнення в той час, коли я була вразлива та потребувала цього найбільше. Я дуже люблю ці книги", — резюмувала Гейлі.