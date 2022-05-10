Netflix показал трейлер третьего сезона мультсериала "Любовь, смерть и роботы"

Новый сезон мультфильма для взрослых выйдет в эфир уже 20 мая

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Сериал-антология, в создании которого принимали участие мультипликаторы и аниматоры со всего мира, стал настоящей сенсацией, так что его поклонники ждали третий сезон с нетерпением.

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Исполнительными продюсерами сериала выступили Дэвид Финчер ("Исчезнувшая", "Бойцовский клуб"), Тим Миллер ("Дэдпул"), Джошуа Донен и Дженнифер Миллер.

Каждый эпизод создан разными командами и студиями из разных стран мира. Разрабатывали сериал более десяти лет, а вдохновлялись создатели комиксами и рассказами из журнала Heavy Metal.

"Любовь, смерть и роботы" состоит из отдельных короткометражных серий, каждая из которых длится менее 20 минут. Название сериала указывает на тематическую связь каждого эпизода с тремя вышеупомянутыми темами, однако не каждый эпизод содержит все три элемента.

В начале каждого эпизода изначальные три пиктограммы сериала (символ сердца — "любовь"; косой крест — "смерть"; эмотикон робота — "роботы") заменяются тремя другими, которые символизируют сюжет этого эпизода. Сюжеты мультфильмов ограничены только фантазией создателей. Так, в первом сезоне были серии про мини-вселенную в морозилке, варианты развития событий в случаях смерти Гитлера, серии про оборотней и демонов.

[ + – ] Трейлер сериала "Любовь, смерть и роботы"

В новом сезоне будут девять короткометражек, в том числе – продолжение серии первого тома "Три робота"

Три робота: Стратегии выхода. Первый прямой сиквел в истории сериала от писателя-фантаста Джона Скальци. Троица дроидов возвращается, чтобы совершить кругосветное путешествие, изучая постапокалиптическую Землю.

Неудачное путешествие. Парусное судно, охотящееся за акулами, подвергается нападению гигантского ракообразного. Это анимационный режиссерский дебют Дэвида Финчера.

Пульс машины. Исследовательская экспедиция на поверхность луны Ио заканчивается катастрофой. И астронавт вынуждена добираться до безопасного места, таща за собой тело своего второго пилота.

Ночь мини-мертвецов. Апокалипсис зарождается после секса на кладбище и перерастает в нашествие ходячих мертвецов.

Команда убийц. Американские солдаты сталкиваются с ужасным врагом. От режиссера "Кунг-фу Панды 2".

Рой. История от Тима Миллера по произведению известного автора киберпанка Брюса Стерлинга.

Крысы Мейсона. История о противостоянии шотландского фермера и армии эволюционировавших крыс.

В сводчатых залах. В горах Афганистана отряд солдат спецназа должен освободить заложника, но им противостоит злой древний бог.

Джибаро. История о прекрасной сирене, завлекающей жертв пением и глухом рыцаре Джибаро.