Netflix показав трейлер третього сезону мультсеріалу "Любов, смерть і роботи"

Новий сезон мультфільму для дорослих вийде в ефір уже 20 травня.

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Серіал-антологія, у створенні якого брали участь мультиплікатори й аніматори з усього світу, став справжньою сенсацією, тож його шанувальники чекали на третій сезон із нетерпінням.

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Виконавчими продюсерами серіалу виступили Девід Фінчер ("Зникла", "Бійцівський клуб"), Тім Міллер ("Дедпул"), Джошуа Донен і Дженніфер Міллер.

Кожен епізод створено різними командами та студіями з різних країн світу. Розробляли серіал понад десять років, а надихалися творці коміксами й оповіданнями з журналу Heavy Metal.

"Любов, смерть і роботи" складається з окремих короткометражних серій, кожна з яких триває менше 20 хвилин. Назва серіалу вказує на тематичний зв'язок кожного епізоду з трьома вищезгаданими темами, однак не кожен епізод містить усі три елементи.

На початку кожного епізоду початкові три піктограми серіалу (символ серця — "любов"; косий хрест — "смерть"; емотикон робота — "роботи") замінюються трьома іншими, які символізують сюжет цього епізоду. Сюжети мультфільмів обмежені лише фантазією авторів. Так, у першому сезоні були серії для мінівсесвіту в морозилці, варіанти розвитку подій у випадках смерті Гітлера, серії для перевертнів і демонів.

[ + – ] Трейлер серіалу "Любов, смерть і роботи"

У новому сезоні будуть дев'ять короткометражок, у тому числі й продовження серії першого тому "Три роботи".

Три роботи: Стратегії виходу. Перший прямий сиквел історії серіалу від письменника-фантаста Джона Скальци. Трійця дроїдів повертається, щоб здійснити кругосвітню подорож, вивчаючи постапокаліптичну Землю.

Невдала подорож. Вітрильне судно, що полює за акулами, піддається нападу гігантського ракоподібного. Це анімаційний режисерський дебют Девіда Фінчера.

Пульс машини. Дослідницька експедиція на поверхню супутника Іо закінчується катастрофою. І астронавт змушена добиратися до безпечного місця, тягнучи із собою тіло свого другого пілота.

Ніч мінімерців. Апокаліпсис зароджується після сексу на цвинтарі та переростає в нашестя ходячих мерців.

Команда вбивць. Американські солдати стикаються з жахливим ворогом. Від режисера "Кунг-фу Панди 2".

Рой. Історія від Тіма Міллера за твором відомого автора кіберпанку Брюса Стерлінга.

Щури Мейсона. Історія про протистояння шотландського фермера й армії щурів, що еволюціонували.

У склепінних залах. У горах Афганістану загін солдатів спецназу повинен звільнити заручника, але їм протистоїть злий стародавній бог.

Джибаро. Історія про прекрасну сирену, що приваблює жертв співом, і глухого лицаря Джибаро.