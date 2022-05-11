Лунное затмение 16 мая 2022. Чем обернется напряженный день для Украины

Затмения всегда казались людям мистическим явлением и хоть это природное явление, так, или иначе оно оказывает влияние на наши жизни

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

30 апреля произошло солнечное затмение в Тельце, которое открыло коридор затмений, и он продолжится до 16 мая. Лунное затмение издавна считалось мистическим явлением, которое в отличие от солнечного всегда имело знак нового начала.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Но для начала стоит разобраться с лунным затмением с разных точек зрения. Увидеть лунное затмение 16 мая смогут жители большей части Америки, Африки и Европы. Случится оно в 06.29 по Киеву.

Отмечается, что затмение будет видно во всех регионах, где в это время Луна будет находиться над горизонтом. Максимальную фазу затмения увидят жители большей части Северной Америки, всей Южной Америки, Центральной и Западной Европы, а также большей части Африки. В общей сложности, наблюдать за явлением смогут 2,7 миллиарда человек.

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,6 диаметра Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком.

[ + – ] Схема лунного затмения Фото: Соцсети

Во время теневого затемнения наш спутник становится красного цвета, поэтому такое явление нередко называют "Кровавой Луной". Оно может быть полным, когда тень полностью накрывает Луну или частным, когда Луна частично входит в тень Земли, одна ее часть остается темной, а другая освещается лучами солнца.

Лунное затмение с точки зрения астрологии

Если солнечное затмение издавна считалось дурным предзнаменованием, что немудрено, ведь когда посреди ясного дня внезапно наступает ночь – это пугает. То лунное символизирует новое начало. Но затмение, которое произойдет именно 16 апреля, по мнению астрологов, будет обладать негативной энергетикой. Так что стоит быть острожными.

Так, астролог Наталья Нестеренко считает, что затмение 16 мая может изменить ход войны в нашей стране.

[ + – ] Кровавая луна Фото: Скриншот

По ее словам, в мае можно будет наблюдать еще большую агрессию России. Но такое положение дел приведет страну-агрессора только к распаду и разрушению. Ранее она отмечала, что весь коридор затмений будет непростым для Украины, но наши защитники смогут дать достойный отпор врагу. "Для Украины и мира лунное затмение в Скорпионе обозначает очередной критический период столкновения с ее проявлениями — в том числе, в разрушениях и, возможно, в трагедиях. Но это же лунное затмение отмечает и переломный момент в способности Украины и мира не только противостоять этой слепой и безумной силе, но и перенаправлять ее против того, кто стал ее носителем и воплощением", - отмечала Нестеренко.

Также, по ее мнению, лунное затмение в Скорпионе связано с такими судьбоносными изменениями в глобальных экономических, финансовых связях и процессах, которые существенно ускорят процессы демонтажа и крушения деструктивных порядков и систем прошлого.

"Речь идет, в первую очередь, о путинской России — устаревшем, архаичном, косном образовании, которое в своих попытках остановить процессы развития, движения мира к большей свободе, разнообразию и прогрессу, превращается в средневекового монстра", — резюмирует астролог.

Как окончание коридора затмений и лунное затмение 16 мая повлияют на людей

Влияние будет оказано на все сферы нашей жизни. Оно усилит судьбоносные моменты и сделает их еще важнее.

Но есть риск столкновения с депрессивными мыслями – так что важно им не поддаваться и искать то, что повлияет на вас позитивным образом. Это может быть что угодно: как приятная прогулка, так и общение с человеком, который вам дорог.

Что нельзя делать в период лунного затмения

Нельзя совершать дурные поступки, иначе они вернуться к вам сторицей.

В период затмения не рекомендуется употреблять пищу и алкоголь, так как считается, что это станет причиной возникновения вредных привычек.

Нельзя вступать в интимные отношения, так как зачатые и рожденные в лунное затмение люди обычно обладают тяжелым характером, имеют вредные привычки и могут повторить худшие эпизоды из жизней своих предков.

Нельзя играть свадьбу. Бытует мнение – что брак, заключенный в этот день (и ночь) обязательно закончится расставанием.

Нельзя брать и давать средства в долг.

Не рекомендуется выяснять отношения, потому что любой, даже незначительный конфликт может вылиться в серьезную ссору.

Лунное затмение – отличный период, чтобы покончить с негативным прошлым. Подумайте, от чего в вашей жизни вы хотели бы избавиться, и мысленно отпустите. Это могут быть, как опостылевшие отношения, так и отравляющие жизнь мысли. Стоит внимательно отнестись к снам в ночь с 15 на 16 мая: судьба нам дает ключи и подсказки.