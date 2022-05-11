Місячне затемнення 16 травня 2022. Чим обернеться напружений день для України

Затемнення завжди здавалися людям містичним явищем, і, хоча це природне явище, так чи інакше воно впливає на наші життя.

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30 квітня відбулося сонячне затемнення в Тельці, яке відкрило коридор затемнень, і він триватиме до 16 травня. Місячне затемнення здавна вважалося містичним явищем, яке, на відміну від сонячного, завжди мало знак нового початку.

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Але для початку варто розібратися з місячним затемненням із різних точок зору. Побачити місячне затемнення 16 травня зможуть мешканці більшої частини Америки, Африки та Європи. Станеться воно о 06:29 за Києвом.

Зазначається, що затемнення буде видно в усіх регіонах, де в цей час Місяць перебуватиме над горизонтом. Максимальну фазу затемнення побачать жителі більшої частини Північної Америки, усієї Південної Америки, Центральної та Західної Європи, а також більшої частини Африки. Загалом спостерігати за явищем зможуть 2,7 мільярда людей.

Що таке місячне затемнення?

Місячне затемнення настає, коли Місяць входить у конус тіні від Землі. Діаметр плями тіні Землі на відстані 363 000 км (мінімальна відстань Місяця від Землі) становить близько 2,6 діаметра Місяця, тому Місяць може бути затінений цілком.

[ + – ] Схема місячного затемнення Фото: Соцсети

Під час тіньового затемнення наш супутник стає червоного кольору, тому таке явище нерідко називають "Кривавим Місяцем". Воно може бути повним, коли тінь повністю накриває Місяць або приватним, коли Місяць частково входить у тінь Землі, одна його частина залишається темною, а інша висвітлюється променями сонця.

Місячне затемнення з погляду астрології

Якщо сонячне затемнення давно вважалося поганою ознакою, що не дивно, адже коли в ясний день раптово настає ніч, це лякає, то місячне затемлення символізує новий початок. Але затемнення, яке відбудеться саме 16 квітня, на думку астрологів, матиме негативну енергетику. Тож варто бути обережними.

Так, астрологиня Наталія Нестеренко вважає, що затемнення 16 травня може змінити перебіг війни в нашій країні.

[ + – ] Кривавий місяць Фото: Скриншот

За її словами, у травні можна буде спостерігати ще більшу агресію Росії. Але такий стан справ приведе країну-агресора лише до розпаду та руйнування. Раніше вона зазначала, що весь коридор затемнень буде непростим для України, але наші захисники зможуть дати гідну відсіч ворогові. "Для України та світу місячне затемнення в Скорпіоні означає черговий критичний період зіткнення з її проявами — у тому числі, в руйнуваннях і, можливо, в трагедіях. Але це ж місячне затемнення відзначає й переломний момент у здібності України та світу не лише протистояти цій сліпій і шаленій силі, а й перенаправляти її проти того, хто став її носієм і втіленням", — наголошувала Нестеренко.

Також, на її думку, місячне затемнення в Скорпіоні пов'язане з такими доленосними змінами в глобальних економічних, фінансових зв'язках і процесах, які суттєво прискорять процеси демонтажу й аварії деструктивних порядків і систем минулого.

"Ідеться, насамперед, про путінську Росію — застаріле, архаїчне, відстале утворення, яке у своїх спробах зупинити процеси розвитку, рухи світу до більшої свободи, різноманітності та прогресу перетворюється на середньовічного монстра", — резюмує астрологиня.

Як закінчення коридору затемнень і місячне затемнення 16 травня вплинуть на людей

Уплив буде на всі сфери нашого життя. Воно посилить доленосні моменти й зробить їх важливішими.

Але є ризик зіткнення з депресивними думками, тому важливо їм не піддаватися та шукати те, що вплине на вас позитивно. Це може бути будь-що: як приємна прогулянка, так і спілкування з людиною, яка вам дорога.

Що не можна робити в період місячного затемнення

Не можна робити погані вчинки, інакше вони повернуться до вас сторицею.

У період затемнення не рекомендується вживати їжу й алкоголь, оскільки вважається, що це спричинить виникнення шкідливих звичок.

Не можна вступати в інтимні стосунки, тому що зачаті та народжені в місячне затемнення люди зазвичай мають важкий характер, мають шкідливі звички та можуть повторити найгірші епізоди з життів своїх предків.

Не можна грати весілля. Існує думка, що шлюб, укладений у цей день (і ніч), обов'язково закінчиться розставанням.

Не можна брати й давати гроші в борг.

Не рекомендується з'ясовувати стосунки, бо будь-який, навіть незначний конфлікт може вилитися в серйозну сварку.

Місячне затемнення — відмінний період, щоб покінчити з негативним минулим. Подумайте, чого у вашому житті ви хотіли б позбутися, і подумки відпустіть. Це можуть бути як остогидлі стосунки, так і думки, що отруюють життя. Варто уважно поставитися до снів у ніч із 15 на 16 травня: доля нам дає ключі та підказки.