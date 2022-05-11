Идеальная кожа в домашних условиях. Как заставить лицо засиять

Пятнистая, тусклая и безжизненная — три слова, которые вы, вероятно, надеетесь никогда не сказать о вашей коже. Но когда гормоны, стресс, сухая погода и воздействие солнца стучатся в вашу дверь, этот далеко не звездный набор определений может оказаться точным описанием состояния вашей кожи.

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Впрочем, есть и хорошие новости! Ингредиенты для ухода за кожей, вероятно, уже есть у вас дома.

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Если вам нужно увлажнение, отшелушивание или помощь с тонизированием кожи, а еще вы хотите получить результаты за ночь, через день или через 10 дней. Для таких эффективных результатов есть домашние средства. Попробуйте любой из этих вариантов, чтобы получить сияющую кожу в короткие сроки. Об этом пишет greatist.

Вода

Вы ведь не думали, что мы можем упустить H2O из списка важных рекомендаций по уходу? Ваша кожа нуждается в большом увлажнении, чтобы оставаться свежей и чистой, поэтому примите к сведению. В экстремальные погодные условия, как в жару, так и в холод, сложно избежать обезвоживания кожи. Берите с собой бутылку с водой повсюду и продолжайте пить в течение дня.

Сколько воды вам нужно, будет зависеть от вашего роста и веса, погоды и уровня вашей активности. Хотя вопрос о том, сколько воды нам действительно нужно ежедневно, является предметом споров, Институт медицины предлагает выпивать от 9 до 13 чашек в день.

Вы можете получить представление об уровне гидратации, взглянув на свою мочу — точное указание на потребление воды. Если ваша моча имеет светлый соломенно-желтый цвет, с гидратацией все в порядке. Если он темно-желтый или имеет оттенок коричневого, следует прекратить употребление алкоголя.

Кокосовое масло

Мы любим кокосовое масло по многим причинам, одна из которых заключается в том, что оно заставляет нас чувствовать, что мы просто намылены пина коладой! Но этот удивительно натуральный ингредиент на самом деле имеет ряд серьезных преимуществ для кожи. Кокосовое масло может:

помочь восстановить внешний барьер кожи

обеспечивают антибактериальную защиту

уменьшить воспаление

обеспечить антиоксиданты

способствовать заживлению

медленное старение кожи

Кокосовое масло лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи, потому что оно удерживает влагу, восполняя гидратацию структуры кожи.

Вы можете использовать кокосовое масло отдельно или добавить в него сахар, соль или пищевую соду, чтобы сделать скраб. Если вы используете только кокосовое масло, вы можете оставить его на ночь или смыть перед сном. Скрабы можно смывать примерно через 15 минут. Если вы выберете скраб, вам нужно будет отшелушивать кожу только два или три раза в неделю.

Мед

Мед не только для пчел или вкусного завтрака. Он защищает и питает вашу кожу, действуя как увлажняющий крем и средство от прыщей. Секрет в том, чтобы использовать сырой, непастеризованный мед, который все еще содержит полезные бактерии.

Бактерии работают с вашей естественной иммунной системой, чтобы уменьшить воспаление и раздражение, а также нанести удар по бактериям, вызывающим прыщи. Это может даже помочь излечить и осветлить шрамы от угревой сыпи.

Польза меда на этом не заканчивается. Он естественным образом отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки кожи, которые делают ее тусклой.

Если у вас аллергия на пыльцу, сельдерей или пчелиный яд, сначала проверьте мед на небольшом участке кожи.

Вы можете нанести мед прямо на лицо или смешать его с другими ингредиентами, чтобы усилить его эффект. Попробуйте смешать 3 ложки меда с 1 ложкой корицы для лечения прыщей. Оставьте на 8-10 минут, затем смойте.

Другой вариант — смешать 1/2 чайной ложки меда с 1 чайной ложкой пищевой соды и оливкового масла. Пищевая сода обеспечивает дополнительное отшелушивающее действие, а оливковое масло увлажняет кожу. Нанесите на лицо и оставьте на 10 минут, прежде чем смыть.

Скрабы из пищевой соды

Пищевая сода впитывает запахи, делает вкусной выпечку, а также является естественным отшелушивающим средством, которое может придать вашей коже сияние (при правильном использовании). Вы сбрасываете клетки кожи каждый день, но они вообще не смогут задерживаться при системном отшелушивании.

Фото: Getty Images

Смешайте пищевую соду с достаточным количеством воды, чтобы получилась паста, и аккуратно вотрите ее в кожу. Вы также можете добавить пищевую соду в мед или оливковое масло для увлажняющего скраба.

Оливковое масло

Оливковое масло обладает природными преимуществами витаминов A, D, E и K. В большинстве случаев, говоря о пользе для кожи, мы сразу же говорим о витамине E. Это потому, что масло — антиоксидант, который защищает кожу от повреждения свободными радикалами.

У свободных радикалов есть неспаренный электрон, которому нужен еще один электрон для создания баланса. Свободные радикалы пытаются получить этот электрон из клеток, убивая их в процессе. Как вы понимаете, смерть от свободных радикалов вредна для здоровья вашей кожи.

Кроме того, исследователи в исследовании 2014 года обнаружили, что совместное употребление витаминов Е и К помогает избавиться от прыщей. Хотя использование их на вашей коже не совсем то же самое.

Оливковое масло можно наносить непосредственно на кожу. Однако — и это важно — вам лучше отказаться от дешевых оливковых масел, отдав предпочтение натуральному или органическому оливковому маслу первого холодного отжима. Оно чище и безопаснее для вашей кожи. Вы также можете купить смеси оливкового масла с маслами лаванды, миндаля или виноградных косточек, которые специально разработаны для ухода за кожей.

Это не займет много времени. Нескольких капель, вероятно, будет достаточно, чтобы покрыть лицо. Вы также можете смешивать оливковое масло с другими полезными для кожи ингредиентами, такими как мед или йогурт. Однако, если вы склонны к акне, откажитесь от оливкового масла, так как оно может закупоривать поры на некоторых типах кожи.

Чайные пакетики для кожи под глазами

Большая часть преимуществ чая заключается в том, что его нужно пить, а не наносить на кожу. Тем не менее, чайные пакетики идеально подходят для холодного или теплого компресса, чтобы уменьшить отек или успокоить кожу вокруг глаз.

Замочите 2 чайных пакетика в теплой воде на 10-15 минут, выньте и отожмите воду. Для холодного компресса положите их в холодильник на 15-20 минут. Затем лягте на спину, расслабьтесь и положите чайные пакетики на глаза в качестве успокаивающего компресса.

Фото: Фото: Gettyimages

Чайные пакетики можно использовать в качестве теплого компресса для облегчения симптомов глазных инфекций и других раздражений. Мы говорим о теплом компрессе, а не о горячем, поэтому обязательно проверьте температуру чайного пакетика, прежде чем прикладывать его к чувствительной коже глаз.

Гель алоэ вера

Лечебные свойства алоэ вера применялись в медицине на протяжении веков. И, скорее всего, вы использовали гель алоэ вера, чтобы успокоить солнечные ожоги, раз или два. Но стоит ли добавлять алоэ вера в свой обычный уход за кожей или просто держать его под рукой, чтобы успокоить ожог?

Увлажняющую способность алоэ вера можно использовать вместо лосьона для лица. Он богат витаминами А и Е, антиоксидантами и полезными ферментами. Алоэ вера быстро впитывается в кожу, поэтому даже люди с жирной кожей могут использовать его, не опасаясь появления прыщей.

Этот прохладный гель также можно использовать для лечения солнечных ожогов, обморожений, порезов и герпеса, поэтому его определенно стоит хранить в аптечке.

Если у вас есть растение алоэ вера, вы можете разрезать один из листьев, выдавить жидкость и нанести ее непосредственно на кожу. Тем не менее, самый простой способ использовать его — купить безрецептурный гель алоэ вера.

Алоэ вера часто смешивают с другими ингредиентами, такими как календула или эхинацея, для дополнительного укрепления здоровья. Но убедитесь, что вы получаете тот, в котором перечислены только чистые и натуральные ингредиенты. Некоторые бутылки заполнены наполнителями, включая парабены (ick). Если вы ищете чистое алоэ, в списке ингредиентов должно быть указано только это и только это.

Йогуртовая маска для лица

Шелковистая гладкая текстура йогурта просто кричит: "Положи меня на лицо!" Если ваш йогурт в последнее время не кричал на вас, пришло время переосмыслить, как вы используете эту вкусную закуску. Он действует как естественный увлажнитель, и в него легко добавить другие полезные для кожи ингредиенты, такие как мед, алоэ вера или куркума.

Вы можете попробовать разные йогурты, пока не найдете тот, который вам нравится. Например, дополнительную кремовую текстуру греческого йогурта часто легче наносить, особенно если вы добавляете дополнительные ингредиенты. Тем не менее, вам, вероятно, следует придерживаться простого йогурта без вкуса, независимо от марки и типа, который вы выберете.

Используйте столько йогурта, сколько вам нужно, чтобы покрыть лицо, где-то между 1/3 и 1/2 стакана. Вы можете нанести его прямо на лицо или добавить одну или две чайные ложки меда, оливкового масла или куркумы для дополнительного улучшения состояния кожи.

Ошибки ухода за кожей в домашних условиях, которых следует избегать

Если говорить о том, чего следует избегать, то в сети гуляет много информации о том, что можно и что не следует наносить на кожу. Хотя кожа у всех разная, вот несколько вещей, которых следует избегать во время ухода за кожей.